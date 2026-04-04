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San Martín de los Andes, entre los destinos más hospitalarios del mundo en 2026

La localidad neuquina fue distinguida en los Traveller Review Awards 2026 y se consolida como uno de los lugares donde la calidez también es parte del paisaje

4 de abril 2026 · 09:05hs
San Martín de los Andes, entre los destinos más hospitalarios del mundo en 2026

En tiempos en los que viajar ya no se mide solo en paisajes sino también en experiencias, la hospitalidad se convirtió en un valor central. En ese mapa global, San Martín de los Andes acaba de lograr un lugar destacado: fue reconocida como uno de los destinos más hospitalarios del mundo en los Traveller Review Awards 2026.

El galardón, otorgado por la plataforma Booking.com, se basa en millones de opiniones reales de viajeros y distingue a aquellos destinos donde la calidad en la atención, la cordialidad y el compromiso de los prestadores turísticos marcan la diferencia.

La ciudad patagónica comparte este reconocimiento con destinos de distintos rincones del planeta, desde pueblos europeos hasta enclaves de Asia y Oceanía. Sin embargo, en este caso el foco no está solo en la competencia global, sino en lo que ocurre puertas adentro: una comunidad que hizo de la hospitalidad una forma de identidad.

Ubicada a orillas del Lago Lácar y rodeada por el imponente paisaje cordillerano, la localidad combina naturaleza, tranquilidad y una escala humana que invita a bajar el ritmo. Sus calles, con arquitectura de montaña, alternan entre casas de madera, comercios artesanales y cafés que miran al lago, en una postal que se mantiene a lo largo de todo el año.

Pero más allá de la imagen, lo que distingue a San Martín de los Andes es la experiencia cotidiana del visitante: el trato cercano, las recomendaciones que surgen en cada charla y una red de servicios turísticos que prioriza el vínculo con quien llega.

Naturaleza, aventura y pausa

El entorno es otro de los grandes protagonistas. A pocos minutos del centro se despliega el Parque Nacional Lanín, un territorio de bosques, lagos y senderos que invita tanto a la exploración como al descanso. Allí conviven propuestas de trekking, kayak y avistaje de fauna con rincones silenciosos donde el tiempo parece detenerse.

En invierno, el cercano Cerro Chapelco concentra la actividad con su oferta de esquí y snowboard, mientras que en los meses más cálidos los caminos se abren hacia cascadas, miradores y playas lacustres.

Esta combinación de naturaleza activa y calma escénica refuerza el perfil de un destino que no solo se visita, sino que se habita, aunque sea por unos días.

Un reconocimiento que mira al futuro

La distinción forma parte de la 14ª edición de los premios, que este año analizó más de 370 millones de comentarios de usuarios. A partir de esos datos se elabora un ranking que destaca a los destinos con mayor proporción de alojamientos reconocidos por su excelencia en la atención.

En Argentina, otras localidades ya habían sido destacadas en ediciones anteriores, lo que confirma una tendencia: la hospitalidad como uno de los grandes activos del turismo nacional.

En un escenario donde los viajeros buscan cada vez más autenticidad, contacto humano y experiencias memorables, San Martín de los Andes refuerza su posicionamiento. No solo por sus paisajes, sino por algo menos tangible, pero igual de decisivo: la forma en que recibe a quienes llegan. Porque a veces, lo que más se recuerda de un viaje no es solo el lugar, sino cómo fue recibido.

Los destinos más hospitalarios del mundo en 2026 - Montepulciano (Italia) - Magong (Taiwán) - San Martín de los Andes (Argentina) - Harrogate (Reino Unido) - Fredericksburg (EE.UU.) - Pirenópolis (Brasil) - Swakopmund (Namibia) - Takayama (Japón) - Noosa Heads (Australia) - Klaipda (Lituania).

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