Mar de las Pampas, entre el bosque y el mar antes del verano
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Mar de las Pampas, entre el bosque y el mar antes del verano

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Seleccionada para representar a la Argentina en Best Tourism Villages 2026, este destino invita a disfrutar la primavera con naturaleza y propuesta de bienestar

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

3 de noviembre 2026 · 07:00hs

Antes de que llegue el verano, Mar de las Pampas ofrece una manera diferente de disfrutar la costa. Los días se alargan, el bosque recupera sus colores y los senderos invitan a caminar sin apuro. La playa sigue siendo protagonista, pero el movimiento todavía es más tranquilo que durante la temporada alta. Es un momento propicio para recorrer el destino desde otra perspectiva, con tiempo para disfrutar del paisaje y elegir cada jornada sin demasiados planes.

Este año, además, hay un motivo especial para volver a mirar hacia esta localidad de la costa bonaerense. Mar de las Pampas fue seleccionada entre las ocho localidades que representarán a la Argentina en Best Tourism Villages 2026, la iniciativa de ONU Turismo que reconoce destinos por la preservación de su identidad y patrimonio, su vínculo con la naturaleza y su apuesta por el desarrollo turístico sostenible.

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La selección se realizó entre 56 postulaciones de 19 provincias. Mar de las Pampas se convirtió, además, en la primera localidad costera del Atlántico bonaerense en alcanzar esta instancia nacional.

El destino y su identidad

El reconocimiento pone en primer plano algunos de los rasgos que definen su identidad: la convivencia entre bosque, médanos y mar, y una propuesta turística asociada a disfrutar del entorno con otro ritmo.

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Una escapada para compartir

Octubre y noviembre ofrecen una oportunidad para conocer el destino antes de la temporada alta. Un fin de semana en pareja, un viaje entre amigos o unos días en familia pueden ser la excusa para cambiar de aire y recuperar tiempo compartido.

También existe la posibilidad de viajar entre semana, cuando el entorno invita a disfrutar de una mayor tranquilidad. Caminar por los senderos, acercarse a la playa, recorrer el bosque o detenerse a observar el paisaje son actividades sencillas que adquieren otro valor cuando no hay apuro por cumplir con una agenda.

En ese contexto, Village de las Pampas Apart Hotel Boutique propone complementar el atractivo natural con una estadía que reúne diferentes opciones de alojamiento y experiencias vinculadas con el bienestar. La variedad de alternativas permite pensar viajes en pareja, con amigos, en familia o en grupos que buscan compartir unos días fuera de la rutina.

Bienestar entre el bosque y el mar

La propuesta del establecimiento incorpora experiencias de yoga y bienestar, actividades en contacto con la naturaleza y encuentros relacionados con los aromas, los sentidos, el té y la numerología.

Las opciones permiten organizar la estadía de distintas maneras. Una mañana puede comenzar con una práctica de bienestar y continuar con un paseo por el bosque; una tarde puede reservarse para compartir un té o disfrutar de la tranquilidad del entorno. También es posible dejar espacios libres para caminar, conversar o simplemente descansar.

La intención es que las actividades acompañen el viaje, sin convertirlo en una sucesión de compromisos. En un destino donde la naturaleza ocupa un lugar central, disponer de tiempo para disfrutarla también forma parte de la experiencia.

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Cuando el clima no acompaña las actividades al aire libre, el hotel cuenta con piscina cubierta climatizada y ofrece masajes y tratamientos con terapeuta propia. Estos servicios permiten alternar los paseos con momentos de relax y mantener las opciones de descanso incluso durante los días más frescos o lluviosos.

Una propuesta para distintas formas de viajar

Las experiencias pueden adaptarse a diferentes tipos de escapada. Un viaje entre amigas puede combinar bienestar, conversaciones y tiempo compartido; una estadía en pareja puede alternar caminatas y momentos de descanso; y un encuentro familiar puede encontrar en el bosque y la playa un escenario para compartir actividades al aire libre.

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El alojamiento también forma parte de esa propuesta. Las alternativas de Village de las Pampas permiten pensar estadías para parejas, familias y grupos, con la posibilidad de convertir el propio hotel en un espacio para reunirse y disfrutar de momentos compartidos.

Más allá de la modalidad elegida, la primavera ofrece la posibilidad de organizar un viaje con menos exigencias, alternando paseos y actividades con tiempo libre. La experiencia no necesita depender de una agenda completa: parte del atractivo está en recorrer el entorno y decidir sobre la marcha cómo aprovechar cada día.

La temporada de Mar de las Pampas que llega antes del verano

La relación entre el bosque y el mar es uno de los grandes atractivos de la localidad. Sus senderos, la vegetación que acompaña el paisaje costero y la cercanía de la playa conforman un entorno que puede disfrutarse durante todo el año, aunque cada estación le imprime características diferentes.

En primavera, los días más largos invitan a permanecer al aire libre, mientras que la menor intensidad de la temporada permite descubrir el destino desde una perspectiva más tranquila. No se trata solamente de anticipar el verano, sino de reconocer que la costa también tiene experiencias propias fuera de los meses de mayor movimiento.

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La selección para Best Tourism Villages 2026 suma visibilidad internacional a un destino cuya identidad está estrechamente ligada a la naturaleza. Para el viajero, es una oportunidad para volver a descubrirlo; para Mar de las Pampas, una instancia que pone en valor su perfil y su manera de vincular turismo y entorno.

Village de las Pampas Apart Hotel Boutique acompaña esa experiencia con alojamiento, piscina cubierta climatizada y propuestas de bienestar que permiten combinar paseos, descanso y actividades a elección.

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La invitación es sencilla: elegir unos días, dejar espacio para la improvisación y disfrutar de una primavera en la que el bosque y el mar marcan el ritmo del viaje.

Web: villagedelaspampas.com.ar

Instagram: @villagedelaspampas

WhatsApp: +54 9 11 7021-6426

Mar de las Pampas Bosque mar verano Best Tourism Villages
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