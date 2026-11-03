Falleció el jugador de Tenerife que había sufrido un terrible choque con un arquero

El delantero Jesús de Miguel falleció este martes luego de sufrir un grave golpe durante el partido entre Tenerife y Andorra disputado este lunes

El fútbol español quedó conmocionado en las últimas horas por la muerte de Jesús de Miguel Alameda , futbolista de Tenerife y que falleció este martes tras sufrir un violento choque con el arquero de Andorra durante un partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El delantero (30 años) permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Sin embargo, su estado de salud se complicó durante la madrugada y el club confirmó su fallecimiento a las 8 de este martes.

La noticia fue comunicada oficialmente por la entidad española, que expresó su profundo pesar por la pérdida del jugador y acompañó a sus familiares, compañeros y allegados en un momento difícil de sobrellevar.

El grave episodio ocurrió sobre el final del partido entre Tenerife y Andorra cuando Jesús de Miguel protagonizó un fuerte choque con el arquero visitante, Jesús Owono, en una acción de juego.

| Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas.



Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



Tenerife - Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

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Como consecuencia del impacto, el delantero necesitó asistencia médica inmediata y debió ser evacuado del estadio para recibir atención especializada. La gravedad de la situación llevó a las autoridades a suspender el partido.

Tras su traslado al hospital, el jugador quedó internado en terapia intensiva bajo estricta observación médica. Durante las horas posteriores, los profesionales siguieron de cerca su evolución, mientras el club mantenía informados a los hinchas sobre su estado.

El comunicado de Tenerife

Durante la madrugada del martes, la institución había advertido sobre un empeoramiento de la situación neurológica del delantero. Horas después, confirmó el desenlace fatal mediante un comunicado oficial.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el club al anunciar el fallecimiento de Jesús de Miguel.

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La entidad manifestó su profunda tristeza por la pérdida y trasladó sus condolencias a la familia, los seres queridos del futbolista y toda la comunidad vinculada al club.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife (@CDTOficial) November 3, 2026

Por su parte, la familia de Jesús de Miguel agradeció las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas desde que se conoció la gravedad de su estado de salud.

Asimismo, sus allegados solicitaron el máximo respeto a su privacidad mientras atravesaban el dolor por la muerte del delantero.