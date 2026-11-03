De los grandes eventos al 97% de ocupación: Rosario sostuvo el ritmo turístico en octubre La ciudad recibió 120.604 visitantes entre el 19 y el 25 de octubre y registró un impacto económico superior a los $11.400 millones Por Redaccion Comercial 3 de noviembre 2026 · 07:00hs

El TC, el Festival Bandera y los congresos impulsaron una semana de intensa actividad.

Rosario recibió 120.604 visitantes entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre, en una semana marcada por una intensa agenda deportiva, musical, cultural y profesional. La ocupación hotelera general alcanzó el 80 %, con un pico del 97 % durante el fin de semana, mientras que el impacto económico superó los $11.400 millones.

Los resultados se suman al movimiento registrado durante septiembre, cuando la ciudad recibió más de 859.000 visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 77 % y un impacto económico superior a los $62.800 millones. En los primeros días de octubre, además, se habían contabilizado otros 191.232 visitantes.

Entre los principales acontecimientos de la última semana se destacaron la 15.ª Convención Nacional de Grupo GEA Argentina, que reunió a 900 agencias de turismo de todo el país; el Festival Bandera, con las presentaciones de Dillom, Guasones, Las Pastillas del Abuelo, YSY A y La Vela Puerca, entre otros artistas; y el regreso del Turismo Carretera a Rosario después de siete años. La agenda también incluyó el tercer Congreso Universitario de Ciencias del Deporte.

Los eventos colmaron octubre en Rosario e impulsaron la llegada de turistas de distintas regiones. Cultura, shows y deportes La programación cultural sumó la obra "Escenas de la vida conyugal", protagonizada por Ricardo Darín; los shows de Ángela Torres y Los Nocheros; y las funciones del musical "Despertar de Primavera", con Fer Dente.

"Cuando decimos que volvió Rosario hablamos de una ciudad en constante movimiento, que trae eventos para distintos públicos y a su vez recupera su esencia cultural y deportiva", señaló el intendente Pablo Javkin. También destacó el movimiento económico que estas propuestas generan para los sectores hotelero, gastronómico y de espectáculos. La actividad se reflejó, además, en las consultas recibidas en las Unidades de Información Turística permanentes y en los puestos itinerantes. Entre quienes se acercaron hubo turistas y excursionistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. Las principales consultas estuvieron relacionadas con lugares para visitar y circuitos turísticos, además de actividades recreativas y la participación en congresos y ferias.