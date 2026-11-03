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Viajar más veces, quedarse menos: cómo cambiaron las escapadas

Las estadías se acortan, las decisiones se toman cada vez más cerca de la fecha y ganan espacio los destinos cercanos y las experiencias concretas

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

3 de noviembre 2026 · 07:00hs
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Una nueva forma de organizar los viajes

Una nueva forma de organizar los viajes, con más frecuencia y menos días.

Hay una nueva manera de viajar que se parece menos a las grandes vacaciones planificadas con meses de anticipación y más a una sucesión de pequeñas escapadas. Viajes de dos o tres noches, reservas que se confirman cerca de la fecha y destinos elegidos por una experiencia concreta forman parte de un comportamiento que gana terreno entre los viajeros argentinos.

El cambio no significa que haya desaparecido el deseo de viajar. Por el contrario: el interés se mantiene, pero se adapta a presupuestos, tiempos disponibles y nuevas prioridades. En lugar de concentrar todo el descanso en uno o dos viajes largos al año, aparecen más oportunidades para hacer una pausa y conocer un destino.

Menos noches, más escapadas

Uno de los cambios más visibles está en la duración. Las reservas se concentran cada vez más en estadías de una a tres noches, mientras que los viajes largos pierden algo de protagonismo. La lógica es sencilla: reducir la cantidad de días permite sostener la posibilidad de viajar con mayor frecuencia.

En ese esquema, los destinos cercanos ganan atractivo. Lugares a los que se puede llegar en auto o con un traslado breve permiten aprovechar mejor el tiempo y evitar que buena parte de la escapada se consuma en el viaje. La naturaleza, los pueblos, la gastronomía y las propuestas de bienestar aparecen así como motivos suficientes para armar una salida de pocos días.

La elección ya no pasa necesariamente por conocer todo lo que ofrece un destino. Muchas veces alcanza con una experiencia puntual: una caminata, una comida, unos días junto a un lago o una visita a una bodega. El viaje se vuelve más específico y, al mismo tiempo, más fácil de encajar en la agenda.

Reservar más cerca

Otro rasgo de esta tendencia es la menor anticipación. La decisión de viajar se posterga y las reservas se realizan más cerca de la fecha, en parte por la necesidad de evaluar gastos, clima y disponibilidad. Esto también favorece a quienes pueden adaptar sus planes y aprovechar oportunidades de último momento.

>>Leer más: Las 10 ciudades del mundo donde caminar es parte del viaje

La plataforma Booking señaló que el 44 % de los viajeros argentinos prioriza escapadas a destinos cercanos, mientras que desde otras empresas del sector también se observa una concentración de reservas en estadías cortas.

La flexibilidad, entonces, se convierte en una herramienta. No se trata necesariamente de improvisar, sino de esperar el momento adecuado para decidir. Una promoción, un pronóstico favorable o simplemente unos días libres pueden ser suficientes para poner en marcha una escapada.

El destino como experiencia

El nuevo viajero también parece elegir con mayor precisión qué quiere hacer durante esos días. La experiencia adquiere más peso que la duración y ayuda a definir el destino: naturaleza, gastronomía, descanso, aventura o una combinación de esas propuestas.

En la Argentina, destinos como Mendoza, Bariloche, Iguazú y Salta aparecen entre las opciones frecuentes, mientras que en el exterior Brasil mantiene su atractivo por la variedad de ciudades y paisajes que ofrece. Pero más allá del lugar elegido, la lógica es similar: pocos días, un objetivo claro y la posibilidad de regresar con la sensación de haber aprovechado el tiempo.

La escapada dejó de ser un reemplazo menor de las vacaciones largas. Para muchos viajeros se convirtió en una forma de viajar en sí misma: salir más veces, permanecer menos noches y elegir cada experiencia con mayor intención.

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