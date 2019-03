Los premios Bafta y Oscars a bordo de Brtitish

En conmemoración de la 72ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (Bafta) y la ceremonia de la 91ª edición de los Premios de la Academia (The Oscars), British Airways lanzó un canal dedicado a las películas nominadas y premiadas como parte de su servicio de entretenimiento en vuelo. La categoría, denominada Award Worthy, contará con películas que colectivamente ganaron 11 premios Bafta y 10 Oscar en la temporada de este año, además de recibir 77 nominaciones en las dos ceremonias. Entre ellas se encuentra La Favorita, que fue nominada a 12 Baftas y 10 Oscars; la película obtuvo 8 premios, entre los que se destacó como "Mejor actriz" a Olivia Colman, que además figura en el video de seguridad de British Airways y en el anuncio más reciente de la aerolínea para el BA100. "Sabemos que los pasajeros esperan ver los estrenos más recientes en vuelo y es un verdadero placer para nosotros poder asegurarles de estar mostrando el mejor contenido que el cine tiene para ofrecer", dijo Carolina Martinoli, directora de Marca y Experiencia del Cliente de British Airways. En este nuevo canal, se presenta también la película biográfica de Queen, Bohemian Rhapsody, que obtuvo 12 nominaciones y 6 premios, además, estará el drama romántico más popular de 2018, A Star is Born. La categoría también exhibe If Beale Street Could Talk, una historia de amor en el Harlem a principios de la década de 1970 que recibió 5 guiños de los Oscar y los Bafta con Regina King.