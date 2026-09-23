El nuevo lujo de viajar sin esperas: más tiempo para disfrutar

Esperar para el check-in, hacer filas, ocuparse de cada reserva o perder tiempo organizando traslados son situaciones habituales de cualquier viaje. Sin embargo, en los últimos años, la comodidad dejó de estar asociada únicamente al lugar donde se duerme o al medio de transporte elegido: también empezó a medirse en la cantidad de tiempo que el viajero logra recuperar durante sus vacaciones.

La búsqueda de experiencias más personalizadas refleja justamente ese cambio. Para muchos viajeros, disfrutar mejor no significa necesariamente hacer más, sino reducir las tareas y esperas que interrumpen el descanso. Tener asistencia cuando se necesita, acceder de manera prioritaria a determinados servicios y contar con espacios donde todo está pensado para simplificar la experiencia son algunos de los aspectos que empiezan a ganar relevancia.

MSC Yacht Club y la personalización como diferencial

El concepto puede verse en las propuestas de cruceros que incorporan servicios personalizados. A diferencia de un viaje tradicional, donde cada traslado implica volver a organizar el equipaje, elegir un restaurante o resolver una nueva reserva, la naviera permite concentrar alojamiento, gastronomía, entretenimiento y desplazamiento en una misma experiencia. En el caso de la categoría MSC Yacht Club, la propuesta suma un nivel de privacidad que se refleja también en su escala: son apenas 71 suites dentro del barco, con espacios exclusivos y atención personalizada, pero sin aislar al huésped del resto de la propuesta del barco.

Entre sus servicios se encuentran la asistencia de concierge y mayordomo las 24 horas, prioridad durante el embarque y desembarque y acceso a un restaurante y espacios exclusivos. Buena parte de las decisiones prácticas que suelen ocupar tiempo durante las vacaciones pueden resolverse de manera más sencilla.

La diferencia no está solamente en recibir más servicios, sino en poder adaptarlos al propio ritmo. Un huésped puede comenzar el día con tranquilidad, acceder a una propuesta gastronómica privada, pasar luego a disfrutar de una actividad o espectáculo del barco y regresar a un espacio reservado cuando busca mayor privacidad.

La gastronomía también forma parte de esta experiencia. El Yacht Club cuenta con restaurante exclusivo y paquete de bebidas Premium Extra, además de minibar incluido. El objetivo es que las distintas instancias del viaje puedan resolverse dentro de la propia experiencia, sin necesidad de sumar desplazamientos o gestiones adicionales.

Este tipo de propuestas responde a una idea cada vez más presente en el turismo: el verdadero valor de un servicio personalizado no está solamente en lo que agrega, sino también en aquello que permite evitar. Menos trámites, menos esperas y menos decisiones operativas pueden traducirse en más tiempo disponible para descansar, conocer un destino o simplemente disfrutar.

Además, esta experiencia continúa en suites con minibar incluido, gastronomía gourmet acompañada por el paquete de bebidas Premium Extra y acceso a espacios reservados, como The One Pool, con pileta, jacuzzis y solárium. A esto se suman el acceso preferencial al MSC Aurea Spa, un gimnasio con vistas al mar, asientos VIP en el teatro y conexión inalámbrica ilimitada, servicios que permiten que buena parte de las decisiones y tiempos operativos del viaje queden resueltos de antemano.

Salidas desde Buenos Aires a Brasil: temporada 26-27

La tendencia también se refleja en la posibilidad de combinar distintos destinos brasileños dentro de un mismo viaje. Durante la temporada 26-27, MSC Splendida ofrece salidas desde Buenos Aires hacia diferentes puntos de Brasil, entre ellos Río de Janeiro y Búzios, además de otros destinos de la región. Las fechas de embarque previstas son el 3, 11, 19 y 27 de diciembre; el 5, 14 y 23 de enero; el 1, 10, 19 y 27 de febrero; y el 7, 15 y 23 de marzo.

El hecho de embarcar desde Buenos Aires suma, además, otro elemento a la experiencia: evita tener que tomar un vuelo para llegar al puerto de partida y permite comenzar el recorrido internacional desde Argentina.

Las vacaciones siempre tuvieron como objetivo alejarse de la rutina, pero la manera de hacerlo está cambiando. En el turismo actual, donde el tiempo disponible es cada vez más valorado, los servicios personalizados aparecen como una herramienta para recuperar parte de ese tiempo y hacer que el viaje resulte más sencillo.

La tendencia apunta así hacia una idea diferente de las vacaciones: no se trata solamente de llegar a un destino, sino de disfrutar desde el primer momento, con menos interrupciones y con la posibilidad de elegir cómo vivir cada etapa del viaje.

La reserva incluye:

Embarque y desembarque preferencial

Servicio de mayordomo y concierge las 24 horas

Suite con minibar incluido

Restaurante exclusivo de MSC Yacht Club

Paquete de bebidas Premium Extra

Acceso privado a The One Pool, con piscina, jacuzzis y solárium

Acceso preferencial al MSC Aurea Spa

Gimnasio con vistas al mar

Asientos VIP en el teatro

Conexión inalámbrica ilimitada

La propuesta de MSC Yacht Club contará con hasta 25 % OFF, orientada a quienes buscan una experiencia con mayor privacidad y servicios personalizados.

Hasta 40 % OFF para el crucerista tradicional

Además del descuento exclusivo en el MSC Yacht Club, para quienes eligen la experiencia de crucero tradicional pueden acceder a la campaña "Viajás o viajás", que ofrece hasta un 40 % de descuento y niños viajan gratis, en las salidas desde Buenos Aires a Brasil a bordo de MSC Splendida, una oportunidad para planificar una escapada de verano combinando destinos, gastronomía, entretenimiento y descanso a bordo.

Con siete restaurantes internacionales, múltiples bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis y un spa balinés, el MSC Splendida está diseñado para ofrecer una experiencia completa tanto para familias como para parejas y grupos de amigos.

La puerta de entrada al Caribe

Como alternativa para quienes buscan ampliar las posibilidades de viaje durante la próxima temporada, a partir de noviembre de 2026 MSC Cruceros incorporará salidas desde La Romana, República Dominicana, con operaciones durante todo el año en 2027, que permite recorrer el Caribe sin necesidad de visa estadounidense.

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