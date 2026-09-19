La Capital | Turismo | China Zorrilla

China Zorrilla: así es el ferry eléctrico más grande del mundo que llegó al Río de la Plata

El barco fue botado en Nueva Palmira, Uruguay, tras llegar desde Australia a bordo de un buque semisumergible. Tiene capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos y comenzará a operar entre Buenos Aires y Colonia hacia fines de octubre

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

19 de septiembre 2026 · 12:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
China Zorrilla: así es el ferry eléctrico más grande del mundo que llegó al Río de la Plata

Durante varios meses, el China Zorrilla fue más una presencia imaginada que un barco visible para los pasajeros que habitualmente cruzan el Río de la Plata. Construido en el astillero Incat Tasmania, en Hobart, Australia, el nuevo ferry de Buquebus recorrió más de 15.000 kilómetros antes de llegar a Sudamérica, aunque no lo hizo navegando por sus propios medios.

El traslado se realizó a bordo del Black Marlin, un gigantesco buque semisumergible especializado en transportar embarcaciones y grandes estructuras. La elección de Nueva Palmira, en Uruguay, tampoco fue casual: sus condiciones de profundidad y espacio permitieron realizar una de las maniobras más llamativas de todo el recorrido.

El sábado 12 de septiembre, el buque transportador se sumergió parcialmente mediante un complejo procedimiento de lastre hasta permitir que el China Zorrilla volviera a flotar. Una vez liberado, el ferry fue acompañado por remolcadores rumbo a Colonia del Sacramento, donde continuará con las pruebas técnicas y el alistamiento antes de comenzar a transportar pasajeros.

El ferry más grande del mundo

La operación marca la llegada a la región de un barco que, por sus dimensiones y sistema de propulsión, se ubica entre los proyectos más ambiciosos del transporte fluvial de pasajeros. Con 130 metros de eslora y 32 metros de manga, el China Zorrilla se presenta como el ferry 100 % eléctrico más grande del mundo y el mayor buque de aluminio con este tipo de propulsión jamás construido.

Más pasajeros, menos ruido

El nuevo ferry fue diseñado específicamente para cubrir la conexión entre Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Puede transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos por viaje, una capacidad que supera ampliamente a la de los barcos actuales de Buquebus. El ferry de mayor capacidad de la compañía, por ejemplo, puede llevar hasta 1.008 pasajeros y 135 vehículos.

Su diferencial principal está debajo de la cubierta. El China Zorrilla funciona exclusivamente con energía eléctrica durante la navegación y utiliza un sistema de baterías de entre 40 y 43 MWh para alimentar ocho motores eléctricos con propulsión mediante chorros de agua. Su autonomía ronda los 180 kilómetros, suficiente para cubrir varias veces el trayecto de aproximadamente 60 kilómetros entre Buenos Aires y Colonia.

El viaje comercial está previsto para durar unos 90 minutos y, además de la ausencia de emisiones contaminantes durante la navegación, habrá otro cambio perceptible para quienes estén a bordo: el nivel de ruido. La propulsión eléctrica permite una navegación mucho más silenciosa, uno de los aspectos que destacó Juan Carlos López Mena, fundador y presidente de Buquebus, durante la presentación del barco.

Servicios e infraestructura a bordo

La embarcación también fue pensada como un espacio de servicios. Contará con unos 3.000 metros cuadrados destinados a los pasajeros, tres clases de servicio, conexión a internet satelital, propuestas gastronómicas y un free shop de grandes dimensiones, de aproximadamente 2.000 metros cuadrados.

La inversión total alcanza los USD 200 millones e incluye no solo la construcción del ferry, sino también el desarrollo de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. Tanto en Buenos Aires como en Colonia fue necesario instalar sistemas de carga de alta potencia y realizar adecuaciones en las terminales.

El China Zorrilla convivirá con la flota actual de Buquebus y, en principio, estará destinado a la ruta entre Puerto Madero y Colonia del Sacramento. Su llegada representa así algo más que la incorporación de un nuevo barco: introduce una tecnología hasta ahora inédita en esta escala en el Río de la Plata y suma una nueva manera de cruzar entre las dos orillas.

Noticias relacionadas
mas de 1.300 ballenas francas ya se pueden ver en las costas de chubut

Más de 1.300 ballenas francas ya se pueden ver en las costas de Chubut

la estrategia para conocer dos destinos internacionales con un solo pasaje

La estrategia para conocer dos destinos internacionales con un solo pasaje

Un tren panorámico en Noruega ofrece una experiencia para observar auroras boreales.

Auroras boreales desde un tren: el viaje nocturno que atraviesa el Ártico noruego

Este paisaje de Catamarca con formaciones de arena imponentes, es ideal para aventura y turismo.

Dunas de Tatón: el paisaje de Catamarca que sorprende entre gigantes de arena

Ver comentarios

Las más leídas

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

Lo último

Lali Espósito habló sobre el presente del cine nacional: Ha sido muy atacado por el gobierno

Lali Espósito habló sobre el presente del cine nacional: "Ha sido muy atacado por el gobierno"

Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Llegan a Rosario los músicos uruguayos Leonardo Amuedo y Daniel Maza

Llegan a Rosario los músicos uruguayos Leonardo Amuedo y Daniel Maza

Imputaron por regentear un búnker en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K

Axel Herrera está apuntado por vender drogas dentro de la cárcel con ayuda de otro interno y de su madre, que estaba en libertad

Imputaron por regentear un búnker en Piñero a un acusado por matar al chofer de la línea K
Ivo Dargoltz, la nueva medalla del judo rosarino en los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Ivo Dargoltz, la nueva medalla del judo rosarino en los Juegos Suramericanos

Detuvieron en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos adolescentes rosarinos
Policiales

Detuvieron en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos adolescentes rosarinos

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones
La Ciudad

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Crimen en la zona sur: asesinaron a balazos a un chico de 14 años
Policiales

Crimen en la zona sur: asesinaron a balazos a un chico de 14 años

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia
La Región

Buscan endurecer las sanciones por las picadas ilegales en la provincia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Cierra una fábrica de Pueblo Esther que provee a General Motors y hay 70 despedidos

Newells: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

Newell's: Santiago Solari, un penal dilapidado y un caso que se está resolviendo

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

Harry Kane reveló qué le dijo a Messi el día que Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Edificios de oficinas empiezan a transformarse en viviendas

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Un exjugador de Newells confesó que sufrió depresión y que un llamado le salvó la vida

Un exjugador de Newell's confesó que sufrió depresión y que un llamado le salvó la vida

Policiales
Detuvieron en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos adolescentes rosarinos
Policiales

Detuvieron en Córdoba a un prófugo por el asesinato de dos adolescentes rosarinos

Crimen en la zona sur: asesinaron a balazos a un chico de 14 años

Crimen en la zona sur: asesinaron a balazos a un chico de 14 años

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Robo frente a la autopista a Córdoba: cuatro detenidos y una pick up recuperada

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

Desbaratan a una banda narco ligada a Los Picudos

La Ciudad
Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

Un colectivo chocó en el barrio Luis Agote y siete pasajeros sufrieron lesiones

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

El último fin de semana de invierno arrancó con un alerta por tormentas en Rosario

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Cómo es el megaoperativo de salud para cuidar a los atletas en los Juegos Suramericanos

Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU
Política

Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes
Ovación

La coincidencia que la AFA no tuvo en cuenta para la final entre Central y Estudiantes

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches
La ciudad

Rosario adhiere a la ley provincial que prohíbe a los cuidacoches

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman
La Ciudad

La temperatura sigue subiendo pero las tormentas ya se asoman

El presidente le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali
Política

El presidente le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Golpeado por el presente, Argentino juega las últimas fichas ante Berazategui

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación
Policiales

Ofrecen una recompensa por datos sobre brutal crimen en la Circunvalación

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario
La Ciudad

La Libertad Avanza quiere borrar al Che Guevara de los espacios públicos de Rosario

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Ludueña se paraliza con el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa
La Ciudad

Una familia de zona oeste perdió todo por un incendio y apelan a la solidaridad para reconstruir su casa

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand
Zoom

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados
La Ciudad

La debacle de Rosario Motorsport ya suma más de 120 damnificados

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos
Política

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970
Policiales

Imputan a partera por supresión de identidad de una mujer nacida en 1970

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 
Política

Interna en el gobierno: Bullrich publicó un video con una canción de Lali 

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron
Policiales

Noche de terror en Ybarlucea: entraron mientras dormía, le pegaron y lo encerraron

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos
La Ciudad

Tragedia en el Jockey: cuestionan al MPA por la exclusión de directivos

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 
Policiales

Liberan al único sospechoso por el brutal crimen de una mujer de 86 años 