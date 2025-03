Taxis: presentan un proyecto "salvador" de la actividad ante la feroz competencia de las aplicaciones

A la hora de pensar esta idea, Juncos imaginó la interacción entre usuario y pasajero, a partir de la huella que deja cada usuario en el perfil digital de rosario.gob.ar. " Supongamos que en esa manzana o cinco cuadras a la redonda habrá alguien que está buscando un taxi para tomar y no lo encuentra. Entonces, el chofer podrá observar una zona sombreada y redireccionar su vehículo donde hay mayor flujo de pasajeros", explicó en declaraciones a La Capital María Eva Juncos, una taxista titular que se define "independiente" y fundadora de la aplicación colaborativa She Taxi, la única que garantiza que el chofer de taxi o remís habilitado sea mujer.

she taxi 11.jpg Héctor Río

En ese sentido, Juncos sostuvo que la idea es innovadora en cuanto al uso que podría aplicarse en la misma web oficial del municipio de manera interactiva y en tiempo real por medio de mapas de calor, frecuencias, choferes registrados, horarios pico y recorridos frecuentes, con el único objetivo de optimizar el transporte urbano de Rosario.

Elevar la vara y cambiar el chip en el sector taxista

"Hay que cambiar un poco el chip, porque lo que se pretende con esta propuesta es volver a conquistar el espacio público para no depender y entregarnos a una aplicación (como las que actualmente están instaladas en la comunidad sean legales o no). Es un intermedio entre una aplicación y el sistema «cuándo llega»", apuntó en relación al mapeo en tiempo real que pretende exhibir en tiempo real la cantidad de unidades reales, tanto de taxis, remises y colectivos de Rosario.

"El que no quiere correr ese costo y entregar datos reales no va a poder avanzar e impactar de manera positiva, ya que el Estado tiene que mostrarle a la sociedad cómo funciona el transporte público. Cuando ves compañeras y compañeros que se mueren por la inseguridad o pierden el taxi porque ya no es rentable, entonces es momento de hacer autocrítica y ponernos a pensar cómo podemos optimizar el servicio", argumentó respecto a la actualidad del sistema de taxis de Rosario.

app de taxis.jpg

Para la fundadora de She Taxi el problema no es Uber o Didi sino el pasajero que se fastidia por el mal funcionamiento del transporte público y se las agarra con el taxi o el colectivo. "En lugar de subir la vara, la bajamos y colocamos parches por todos lados; el que no quiere trabajar sobre datos reales, no va a poder avanzar y mucho menos impactar de manera positiva", advirtió a la hora poner sobre la mesa los datos reales de frecuencias y unidades disponibles en determinados horarios.

Qué opina el Sindicato de Peones de Taxis

Por su parte, el titular del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Horacio Yannotti sostuvo que esta propuesta "sería muy útil para los ciudadanos", un mapa de taxis muy parecido al que se implementa en el transporte urbano de pasajeros.

"Esto está pensado para que el usuario pueda saber en qué horario va a venir la unidad, dónde se encuentra, quién es el chofer, de modo que no haría falta el uso de las aplicaciones que tienen un costo operativo sino que funcionaría en la misma web del municipio", completó Yannotti.

fuera uber El fenómeno se repite en Rosario: taxistas reciben viajes a través de Uber.

En tal sentido, lanzó una autocrítica: "Tenemos que hacer una mea culpa de los errores que cometimos en los últimos tiempos a la hora de descuidar la actividad que el municipio no controló, como el hecho de no fiscalizar el registro de choferes. Por eso creo que la solución está en nosotros los taxistas".

Y concluyó: "La calle es de los taxis junto con los colectivos, de hecho el sistema de taxis es excelente, eficaz, pero no podemos competir con las aplicaciones".