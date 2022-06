Tevez debe ayudar a Central, pero también Central a Tevez

Carlos Tevez debe ayudar a Central y Central debe ayudar a Tevez. De lo contrario no hay otra forma de sacar los pies del barro. Caerle al nuevo entrenador canalla por la derrota frente a Gimnasia sería un despropósito inmenso, por el simple hecho que el Apache se sentó en el banco de suplentes con apenas tres días de trabajo, pero el traspié suma en esta andanada de malos resultados que vienen de arrastre, que iniciaron allá en el tiempo cuando el equipo era dirigido por el Kily González , que se extendió con la apatía de Leandro Somoza y que continuó ahora en el debut de Carlitos como técnico. Por eso hay una sola de pensar el presente para clarificar el futuro: Tevez debe meter cuanto antes su impronta como técnico, pero desde la dirigencia deberán darle algo más de herramientas. Y esas herramientas se reducen a una sola palabra: refuerzos .

A esta altura cuesta discernir con claridad si las llegadas de esos refuerzos correrán por cuenta de la comisión directiva y la secretaría técnica canalla o si todo quedará reducido a la mano que le puedan dar esos personajes que cuando ofrecieron los servicios del Apache se comprometieron a colaborar. Da la impresión de que la opción más viable será la segunda, pero como sea es el paso que Central necesita dar a la brevedad. Ya está Ignacio Malcorra , pero con eso no alcanza.

Fue saludable esa mínima cuota de orden que Tevez logró darle al equipo ya en su primer partido como entrenador. Con eso sólo se dio un paso adelante chico, pero paso al fin. Ahora, si verdaderamente se busca el despegue futbolístico, el mismo debe contar con algunas otras cosas.

Tevez2.jpg Tevez intentó darle algo más de orden al equipo, algo que logró en el primer tiempo. Marcelo Bustamante / La Capital

Cuando se decidió ir por el “proyecto Tevez” se hizo porque además del técnico lo que estaba en los planes era la llegada de refuerzos. Es más, ese punto fue el que más sedujo. De hecho, desde las entrañas mismas de Central no se cansaron de repetir que sin Tevez “no iba a haber refuerzos”. ¿Entonces? A esa compra del “proyecto Tevez” hoy le está faltando una de las patas fundamental por cierto.

Si el Apache va a contar con las herramientas precarias que tuvo el Kily y ni hablar Somoza, a quien pese a sus pésimas decisiones no le abastecieron con absolutamente nada, que se vaya imaginando un futuro complejo. La cuestión es simple, Central se arma como corresponde para combatir o va camino a la derrota. No hay nadie que dude hoy que un par de escarbadientes no alcanzan para ir a la guerra.

Claro que esta figura de un combate que se enfrenta con poquitas armas incluye también la figura del entrenador. Sobran los ejemplos en los que la mano de un técnico alcanza (o cuanto menos es suficiente) para lograr un mínimo de funcionamiento y competitividad. Por eso es imposible obviar el detalle de que quien tomó las riendas del equipo es otro DT con cero experiencia en esa función.

Así, la figura del sostén hacia el técnico cobra mayor relevancia. Es que para Tevez será mucho más sencillo acomodar las cosas con algo más de material. Si no lo tiene, y frente a su inexperiencia, en el intento de escalar habrá resbalones lógicos. Y no sólo Tevez será el que quede expuesto en esas patinadas.

Tevez3.jpg El Apache Tevez pretende que lleguen algunas caras nuevas. Ya está Malcorra, pero necesita más. Marcelo Bustamante / La Capital

Son cinco las fechas que se llevan disputadas en el torneo y hasta aquí Central no pudo poner en cancha ningún refuerzo. Básicamente porque las negociaciones, mientras eran ciento por ciento genuinas, se demoraron más de la cuenta, pero también por las inhibiciones que pesan sobre el club que hacen imposible inscribirlos. Pero lo cierto es que hasta aquí, primero Somoza, después Pirulo Rivarola y ahora Tevez se las tuvieron que arreglar con lo que venía de arrastre del semestre pasado. Encima con bastante menos, porque ya no están, por ejemplo, Marco Ruben ni Emiliano Vecchio.

Las luces del encanto que despertaron la llegada de Tevez a Central sin dudas se mantendrán en el tiempo, pero el verdadero impacto ya pasó. Y lo que debiera aparecer de ahora en más es el sostén verdadero de este proyecto, que incluyó esa oferta tentadora a la que desde Arroyito entendieron que era imposible decirle que “no”.

Tevez vino a poner la cara, según sus palabras porque entendió que Central era la plataforma ideal a partir de la cual lanzar su carrera como entrenador, pero el Apache sabe mejor que nadie de toda esa estructura que se pergeñó detrás de este proyecto. Su debut pasó y, desafortunadamente para él y para Central, el primer paso fue en falso. Para cambiar la historia Tevez debe ayudar a Central, pero Central (o aquellos colaboradores externos) a Tevez.