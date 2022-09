Se van las reservas y habrá más inflación

Las reservas del Banco Central suman u$s 38.331 millones al 20 de septiembre, sin embargo, se deben efectuar pagos al FMI por u$s 890 millones y u$s 1.720 millones

Las reservas del Banco Central suman u$s 38.331 millones al 20 de septiembre, sin embargo, se deben efectuar pagos al FMI por u$s 890 millones y u$s 1.720 millones, lo que dejará las reservas en u$s 35.721 millones. En estos días finaliza la venta de soja bajo el régimen extraordinario de un dólar de $ 200, y recién para octubre arribarían unos u$s 3.885 millones del FMI, que volverían a salir para utilizarse como pago de acreencias con el mismo organismo. En resumen, dólar más o menos, las reservas del BCRA se ubican en torno de los u$s 35.000 millones, esto es un 6,3% del PBI. Deberíamos tener reservas por el equivalente a 20% del PBI, esto implicaría unos u$s 110.000 millones, qué lejos estamos por dios.