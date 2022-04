Rosario, cine y censura: de las tijeras propias a los circuitos alternativos

De ese sistema cultural se destaca el cine. Los diarios y las revistas eran hegemónicos dentro de ese nuevo espacio público mediático, la radio ya había cedido su lugar de construcción de estrellas y la penetración de la televisión comenzaba a hacerse firme. El cine, por su parte, amalgamaba todo eso: espectacularidad, estrellas, salidas, consumo cultural y un mensaje. Y allí estaba el problema de los censores.

El cine argentino es una actividad subsidiada y es entonces condición sine qua non que exista el Estado para que exista el cine. Y su intervención, claro, no es gratuita. Siempre reguló un circuito comercial, oficial de producción, distribución y exhibición de películas nacionales y extranjeras en las que la industria cinematográfica pocas veces perdió.

La discusión sobre los contenidos es otra. Fiscalizadores hubo en todas las épocas y las ideologías de diferentes períodos políticos condicionarán esa impronta. La diferencia con el período señalado es la institucionalización de la censura previa y posterior como función del Estado (asaltado por militares y civiles amigos durante 14 de los 17 años observados), la autocensura como recurso de protección física e intelectual, el recrudecimiento de la violencia contra todos los sectores de la industria cinematográfica, la aparición de listas negras y la desaparición y muerte de artistas y otros hacedores.

El período llamado “entre dictaduras” comprende desde (1) la Revolución Argentina, cruzada cívico-militar ultracatólica que en 1966 nombró presidente de la Nación al dictador Juan Carlos Onganía, y que incluye a sus pares Roberto Levingston y Alejandro Lanusse hasta 1973; (2) el tercer gobierno peronista elegido en las urnas que irá hasta 1976 cuando asuman los militares genocidas del (3) Proceso de Reorganización Nacional y detenten el poder hasta 1983.

El Ente de Calificación Cinematográfica fue creado por el Decreto-ley 18.019 firmado el 24 de diciembre de 1968 por el dictador Juan Carlos Onganía y publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero de 1969. Revestía como parte de la Secretaría de Educación y Cultura de la Nación. Su primer director fue el profesor de Derecho e Historia Ramiro de la Fuente, quien repetía: “La censura es útil porque cumple una función social”.

A contrapelo de las dictaduras que asolaban a América latina, del 7 al 22 de noviembre de 1969 sesionó en Costa Rica la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, cuyo resultado fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

En su artículo 13 se consigna el “derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, (...) de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...) ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística” de todos los ciudadanos. La Convención entró en vigor en 1978, cuando otras dictaduras seguían asolando a Latinoamérica.

Asumido el gobierno democrático en diciembre de 1983, el Congreso Nacional argentino abrogó o dejó sin efecto la ley de Onganía, disolvió el Ente Calificador y terminó con la censura el 22 de febrero de 1984 mediante el artículo 1 de la Ley 23.052 publicado en el Boletín Oficial el 21 de marzo de 1984.

El 1º de marzo ese mismo Parlamento aprobó a través de la Ley 23.054, publicada el 27 de marzo, la adhesión de Argentina al Pacto de San José de Costa Rica. En 1994 la incorporó a la reforma de su Constitución Nacional.

Los discursos sobre la censura en Argentina se remontan a la aparición de los nuevos espacios públicos inaugurados por los medios de comunicación, y ya en 1910 el cine es objeto de fiscalización, no vaya a ser que algunas cintas “sean ofensivas a la moral y las buenas costumbres”. En 1937 el Estado decide intervenir y las películas necesitan de su aprobación para ser exhibidas, en 1951 se crea la Comisión Nacional para la Calificación y Autorización de Espectáculos Públicos y en 1957 se reglamenta la acción de quienes deben decidir si los mayores de 18 años son aptos para ver tal o cual filme. Otras normas de 1961, 1963 y 1966 crean el clima necesario para la censura.

El marco legal para la censura previa y posterior, y prohibición de filmes nacionales y extranjeros de 1968 contendría la letra del ministro del Interior de Onganía, el abogado, juez y miembro de la Corte Suprema de Justicia Guillermo Borda.

Borda dirá en la presentación de la ley en conferencia de prensa: “Este es el primer paso de una acción que se proyectará a la radio, la televisión, el teatro y las revistas, y no es propósito sofocar la creación artística pero sí atacar la audacia y la violencia. Desterrar la pornografía hace a la filosofía de la Revolución Argentina”.

Para ser más papista que el papa, toda ciudad que tuviese más de cien mil habitantes podía tener su propia junta de calificación y Rosario se congratuló de poder ejercer esa doble censura.

La Municipalidad de Rosario creó un organismo que “calificaba, cortaba y censuraba” películas que se irían a exhibir en la ciudad. La Comisión Municipal Calificadora de Espectáculos Públicos e Impresos Literarios estaba integrada por miembros de instituciones que se arrogaban el control moral de los rosarinos como la Liga de la Decencia, la Liga de Madres de Familia, la Policía de Santa Fe y el Juzgado de Menores. La censura local llegó a aplicar la prohibición de ingreso a las salas de cine a “menores de 22 años” que luego redujo a 21. Además, hasta los afiches de los filmes eran revisados y podían exponerse en los escaparates de los cines sólo si llevaban el sello de la Comisión Calificadora local.

Las funciones privadas de los censores rosarinos se realizaban comúnmente en el cine Imperial de Corrientes 425 y en el cine Palace de Córdoba 1384. Algunas fuentes refieren a proyecciones en el Cine Club Rosario, aunque ese dato debe leerse con explicaciones.

La referencia es al llamado Cine Arte, en su mayoría producciones europeas de alta calidad. Para 1968 muchos de esos filmes eran exhibidos en circuitos cerrados, pagos (había que estar asociado, como en el Cine Club), y luego en funciones trasnoche incipientes en la época que, organizadas por el Grupo 65 Organización de Arte en el cine Imperial, "llegaron a ser multitudinarias y muy populares entre los estudiantes universitarios", recuerda Pascual Massarelli, integrante del colectivo organizador. Ese mismo Cine Arte fue una de las víctimas preferidas de los censores por sus propuestas estéticas e ideológicas problematizadoras de la realidad social.

censuraentradacine01.jpg

Entrada para la trasnoche del cine Imperial, organizada por el Grupo 65 en el marco del movimiento Tucumán Arde, en octubre de 1968.

International Center for the Arts of The Americas