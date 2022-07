Radican denuncias en dos juzgados entrerrianos por las quemas en las islas

Tras un fin de semana bajo fuego frente a Rosario, ayer por la tarde la situación tuvo un leve freno. Mucha cantidad de biomasa disponible que provocó un denso manto de nubes plagadas de humo y cenizas que llegaron a balcones, terrazas y patios rosarinos. El ambiente, por enésima vez, se tornó irrespirable.

Frente a ello, se trabajó con un avión hidrante desde Alvear, y policías de isla de Entre Ríos junto a Protección Civil de Santa Fe. El operativo de ayer se armó desde San Lorenzo y se sumó un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Hay unos 20 brigadistas en la zona de Puerto General San Martín para continuar hoy con las tareas, si las condiciones lo permiten.

“Estaba unos 6 kilómetros adentro de la traza del puente Rosario-Victoria pero hubo que dejar de trabajar temprano porque el techo del cielo no nos permitía movernos con medios aéreos. Lo intentaremos mañana temprano (por hoy) para definir la estrategia”, indicó Roberto Rioja, titular de Protección Civil de la provincia.

El daño ecológico es extremo: en lo que va del año se consumieron alrededor de 35.000 hectáreas de las islas frente a Rosario. Ante ello, el intendente Pablo Javkin activó el frente judicial y legislativo. Por un lado, reclamó la necesidad que la Argentina tenga su ley de humedales.

Un punto que ayer, en diálogo con La Capital, transitó la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet. “Hubo 11 proyectos, luego fueron más, y los compartimos con todas las Universidades y ONG’s de la provincia para que nos den su opinión y la enviamos al presidente de la comisión de Recursos Naturales en Diputados, Leonardo Grosso, para que sean parte del dictamen de la comisión”, indicó la funcionaria al recordar que se está realizando en Santa Fe un inventario de humedales.

Poco peso

Esa comisión legislativa tiene 31 miembros y solo dos son santafesinos: Alejandra Obeid y Ximena García. El tema de una ley de humedales no figura entre las prioridades del resto de los legisladores, según se dejó entrever.

“No puede ser que Argentina no tenga una ley de humedales”, se había quejado Javkin.

Los proyectos naufragaron en el Congreso en tres oportunidades desde 2013: tuvo dos media sanciones del Senado y un dictamen en diputados que en diciembre pasado perdió estado parlamentario.

Hoy, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) se reunirá en Capital Federal, donde unos de los temas del orden del día a tratar es una propuesta de ley de humedales para elevar al Ejecutivo, para que luego la remita al parlamento nacional.

“He instruido a mis funcionarios para que, en el marco de la causa por la denuncia que el municipio viene realizando, no solo la ampliemos sino que vamos a exigir las detenciones a partir de las localizaciones que esos faros aportan”, dijo Javkin en un video que él mismo difundió por sus redes sociales, con una densa fogarata de fondo mientras iba camino a Buenos Aires.

“Se establecieron los faros de conservación, que nos dan más información que nosotros seguimos aportando a la Justicia. Pero si la Justicia no actúa rápido, es difícil”, añadió.

Es por ello que Zignago amplió el frente judicial que hoy desplegarán desde muy temprano, en un fin de semana donde el propio Javkin pidió que la Justicia detenga a los culpables.

“Por un lado se está sistematizando información de monitoreos abiertos (Nasa) y de otras fuentes. Esa será la base de la presentación que esperamos contar con la georeferencia más aportes de ONG’s publicadas en redes”, adelantó el secretario de Gobierno.

La acción judicial rosarina tendrá dos frentes: uno en Paraná ante el juez Alonso y el otro en Victoria en el flamante juzgado federal a cargo de Martín.

“Los imputados por el Juzgado de Paraná eran mayoritariamente propietarios de los lotes y le pediremos el avance de la causa. Y a ambos les solicitaremos se avance sobre la atribución de responsabilidades personales”, remarcó Zignago.

La causa que se inició en febrero de 2020 cuenta con 4 ampliaciones de denuncias, con 50 imputados pero hasta donde trascendió ayer no se habían concretado la mayoría de las declaraciones indagatorias.

Los aportes hechos por el Ejecutivo son en base a los faros de conservación y otras pruebas. “Sino se cumple con el acto inicial, que es el proceso de indagatoria, se está demostrando, cuanto menos, una desidia y una total irresponsabilidad. No solo por el ecocidio que sucede en las islas, sino también por el derecho a la salud, y la Justicia no tiene un pronunciamiento claro al respecto”, había dicho el secretario de Gobierno a La Capital.

El enojo de Javkin siguió con más declaraciones. “Hay faros de conservación, creció el río, se creó un juzgado nuevo, pero la situación no mejora. Seguimos, vergonzosamente, sin ley de humedales. Rosario está invadida de humo y seguimos sin ley de humedales. No hay excusas para no frenar este desastre que están haciendo sobre nuestro humedal”, insistió.