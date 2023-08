La reinvención de Cristian Ferreira en Newell's

La reinvención de Ferreira es una historia escrita por su propio protagonista. Con el respaldo de Heinze. Desde que asumió la conducción del equipo, el entrenador lo respaldó. Consideró que estaba capacitado para ocuparse de la creación. Cualidades tiene, pero no las había podido explotar en el último semestre de 2022. Jugó poco y encima sufrió lesiones. En cambio, en lo que se lleva jugado del año, su nivel creció, más allá de que le cuesta mantener un rendimiento parejo. Es determinante, decisivo. Participa todo el tiempo en la gestación, aunque no le salga, aunque ande errado. Se involucra siempre en el juego, lo que habla de su actitud para asumir el rol asignado.

Si en la mitad de cancha Iván Gómez es el despliegue y Juan Sforza el receptor del pase de salida, Ferreira es el creativo, con manejo y gambeta. Sus movimientos con la pelota, giros y amagues, de a ratos resultan indescifrables para los marcadores. Lo padecieron este sábado Peña Biafore, Esquivel, Cristian Lema y Sánchez Miño, desparramados por el diez en el slalom que inició desde su propio campo, al recibir un saque lateral de Angelo Martino. Lo coronó al picarla por sobre el achique de Alan Aguerre. El balón no entraba, pero Lema se interpuso en el recorrido y la metió en su arco. Andres Merlos le adjudicó el gol al zaguero.

El hecho de que no aparezca el nombre de Ferreira en la planilla del árbitro como autor del gol no le quita mérito a tan exquisita conquista. Incomparable con las otras dos que señaló con la camiseta rojinegra, aunque no exentas ninguna de toques distintivos. Pareciera que si no tienen clase, no sirven.

tigre.jpg Cristian Ferreira cabeceó por sobre Marinelli para el 2 a 2 de Newell's ante Tigre en la liga pasada. Leo Vincenti / La Capital

Así fue su primer gol en el club. Un golpe preciso de cabeza para meterla por sobre el arquero de Tigre Gonzalo Marinelli, tras la exacta habilitación Juan Sforza, para el 2 a 2 contra Tigre. Y también su segundo tanto. Una caricia de derecha para colocarla lejos del golero de Independiente Rodrigo Rey, en la apertura de la victoria por 2 a 0. Ambas conquistas fueron en la pasada Liga Profesional. Ninguna en el Coloso. Por eso el festejo ante Lanús, de rodillas y con el griterío del público rojinegro, tuvo un goce distinto para el volante creativo.

rojo.jpg Cristian Ferreira abrió el marcador en el 2-0 de Newell's ante Independiente en el torneo anterior. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La doble amarilla que le mostró Merlos en el cierre del partido disparó toda clase de cuestionamientos hacia el juez, por lo vehemente que fue con el diez para que se retire por la línea de fondo y no por la del costado, como hizo el futbolista, al momento de ser reemplazado. Merlos debió ser más flexible. Y el jugador, usar más la cabeza, como lo dijo Heinze. Ahora, como mínimo, faltará contra Belgrano. Una lástima para la lepra, que se quedará sin un futbolista talentoso y desequilibrante. Lo esperará con los brazos abiertos, para que siga aportando la dosis de fútbol.

"Ojalá siga creciendo"

“Lo esperé mucho, porque lo acompañé en este camino. Cuando me conoció me dijo que se iba a comprometer, y cada vez está mejor”, comentó. “Una lástima lo otro (la expulsión). No lo debe hacer. Tiene que pensar un poquito. Pero es joven y pasan estas cosas a veces. Ojalá siga creciendo. Yo me alegro muchísimo por él”, manifestó Heinze

12 conquistas

Ferreira anotó 6 en River, propietario de su pase, 3 en Colón y 3 en Newell’s, donde está préstamo hasta diciembre