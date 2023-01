La Niña comienza a retroceder y en Rosario podría haber más lluvias

Consultado por La Capital, Emiliano Jozami, docente de la cátedra de Climatología Agrícola de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explicó que el 50% restante de las probabilidades reportadas por el SMN corresponden al pasaje hacia una neutralidad: “Tiene que ascender la temperatura para alcanzar valores cercanos a la normalidad, más o menos 0,5º respecto a los valores medios, y después transitar hacia la fase del Niño. Son, a la larga, los escenarios más factibles en lo que queda del año”.

“Con tres años consecutivos de Niña, o nos quedaremos con la neutralidad o se transitará hacia la fase Niño”, remarcó Jozami, quien además es investigador del Consejo de Investigaciones de la UNR.

En caso de que se vuelva a desarrollar el fenómeno de El Niño en la región, los eventos tomarán una magnitud considerable recién en el trimestre comprendido por noviembre, diciembre y enero: “Es allí donde se da el pico de la correlación entre fase de El Niño y precipitaciones. En la medida que nos alejamos de esas fechas, ya sea hacia febrero o hacia octubre, las correlaciones no son tan significativas”.

Sin embargo, detalló: “El Litoral es una de las zonas donde más se correlacionan espacialmente las precipitaciones. Hay zonas más alejadas, como La Pampa o Córdoba, en las que la correlación no es tan marcada como en el Litoral”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ServicioMeteorológicoNacional (@smn_argentina)

Además, explicó que las anomalías no son negativas para la zona, tal como expresa el SMN en los mapas que publicaron donde Rosario y la región figuran con una escasa anomalía positiva para enero, febrero y marzo de 10 milímetros por encima de las precipitaciones promedio asociadas a La Niña. En un contexto de sequía, con incendios en diversas localidades de la zona, todo contribuye.

Continúan los incendios en la región

Durante los últimos días de 2022 y el inicio de 2023 se registró un incendio en una reserva natural ubicada en Andino que afectó cientos de hectáreas. A eso se suman focos de incendios registrados en el Delta del Paraná, a la altura de San Pedro y otro incendio que se desató en los márgenes de la ruta a Victoria la semana pasada.

El titular del Observatorio Ambiental de la UNR, Matías De Bueno, explicó que los incendios en las islas frente a Rosario se intensificaron la semana pasada, cuando se prendió fuego un auto sobre la ruta que va de Rosario a Victoria, provocando la propagación de las llamas en todo el territorio, que sufre la sequía desde hace meses. “También hubo un pequeño foco frente a Rosario, no tan grande, pero que se sintió. A eso hay que sumarle que hubo mucho fuego frente a la localidad de San Pedro, que se sintió sobre fin de año y afectó 6 mil hectáreas. Hacía bastante tiempo que no se percibían con tanta intensidad”, manifestó a LT8.

De Bueno señaló que además, cerca de Timbúes y Oliveros, se quemó “gran cantidad de vegetación a la vera del río Carcarañá en este último tiempo, especialmente el circuito de la reserva forestal en Andino. Más de cien hectáreas fueron afectadas y se han movilizado vecinos y bomberos voluntarios de la zona”.

“Esos incendios no afectan tanto a Rosario porque no están frente al río, pero están quemando vegetación con mucha velocidad. Todavía no tenemos un diagnóstico sobre las causas del fuego, pero se desataron distintos focos en distintos momentos. Generalmente el fuego no se enciende solo y justo pasa donde hay reservas, árboles, distintos emprendimientos y donde el uso del suelo es moneda corriente”, concluyó.