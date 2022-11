La historia de la payasa Cuchara, una entusiasta de la lectura

En Rosario a veces se puede encontrar a Cuchara en la Biblioteca Alberdi, en talleres ambientalistas de la Municipalidad, en su querida Biblioteca Popular Cachilo, o relatando historias de Cuenta Ciencia de UNR Editora, y seguro en algún espacio de la Biblioteca Argentina, su casa lectora por estos tiempos.

Entre sonrisas, Ayelén se escucha a sí misma y hasta ella se sorprende de su propia historia, de las experiencias que conoció a través de los caminos de la lectura y puede con determinación declararse como "una entusiasta que anda por la vida buscando futuros lectores y proponiendo un encuentro divertido con los libros". Y apunta a la significación que trae el libro en su historia y también a cómo ese objeto cultural llega a nosotros.

payasa (4).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

—¿Qué significa ser payasa ambientalista? ¿Y Cuchara de dónde surgió?

—Cuchara nació en 2016 y tiene que ver con mi manera de narrar y de contar. Es una payasa ambientalista porque yo soy ambientalista, y el clown de cada uno saca afuera lo que somos, es dejar ver lo que somos, con nuestros errores. Es ambientalista porque le gusta cuidar las plantas, los bichos y también a las personas. La convivencia, el respeto de las y los demás, un ambiente saludable es tener registro de un todo, esto de cuidar las plantas pero maltratarnos entre nosotros no tendría sentido. Cuchara Adjetivo, con ese nombre y apellido, surgió en la escuela de clown de Las Patos, de Rosario. Nació de la consigna de un juego. Quien quiera vivir de payaso puede hacerlo. He tenido profesores de clown que viven de eso, de dar talleres, de dar funciones. Como poder, se puede.

—¿A qué se dedica una mediadora de lectura?

—La tarea de una mediadora de lectura es ser la intermediaria entre el libro y el lector o lectora —o futuro lector o lectora—, es esa propuesta de acercar, de invitar, de compartir, de contar alguna cosa interesante que esté presente en ese libro, para entusiasmar a otro o a otra a querer ver lo que hay en ese libro, ser como un entusiasta que anda por la vida buscando futuros lectores y proponiendo un encuentro divertido con el libro.

—¿Cómo llegaste a esa vocación?

—Por lo que a mí me provoca la lectura. Cuando encuentro un cuento que me gusta mucho, que me conmueve, tengo ganas de compartirlo, tengo la necesidad de que otra u otro viva un poquito eso que me pasó. No digo lo mismo, porque las vivencias son múltiples y depende de cada recorrido. Comparto distintos libros porque a lo mejor a mí me pasa con algunos y a otras personas los conmueven otros. A mí me pasó con El Principito, que lo leí de chiquita, mi hermano me lo regaló para los 15 con mucha historia porque no me pudieron hacer la fiesta. Lo volví a leer y ya ni me acordaba de la historia, pero el regalo en sí fue lo suficientemente importante para marcarme. Después leerlo con mi hijo a los 7 años por capítulos fue descubrir otra historia. Pienso que el libro es un objeto cultural que además de la historia que tiene para compartir, también tiene una historia de cómo llega a nosotros ese libro, y entonces como mediadora me gusta que este libro que llega a las manos uno lo aprecia por cómo llegó.

—¿Por qué es importante la lectura para los chicos y para los grandes?

—La lectura abre mundos, permite llegar a lugares que uno nunca hubiese imaginado, te permite pensarte en el lugar en el que estás, y también pensarte en otros lugares, en otros vínculos, en otras relaciones, Wittgenstein dice que el límite del mundo es el límite del lenguaje, entonces cuando uno está incorporando palabras está abriendo las posibilidades de ser y de hacer. La frase que para mí es maravillosa es la de Gianni Rodari que dice que “el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema, de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”. Es habilitar, abrir las posibilidades de hacer al resto del mundo. Lo pienso como un derecho y cuando voy a contar les digo a los niños que cuando escuchan un cuento es un derecho. Para las niñas y niños es un derecho, para todos, por todo lo que sucede cuando nos leen, es estar ahí disponible, es tiempo que le estamos regalando a otra o a otro.

payasa (6).jpg Gianni Rodari, entre los preferidos de Cuchara. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

—¿Cómo hacen los libros para seguir dando batalla a pesar del embate de la tecnología?, ¿las pantallas son competencia?

—Pienso que no son competencia, es una herramienta que hasta permite difundir muchos libros que de otra manera no hubiésemos conocido. Como toda tecnología, es necesario que haya un mediador, la pantalla por sí sola no es mala, el problema es el exceso. Creo que es importante que exista un adulto responsable que medie, que ponga límites, que ofrezca otra cosa. Si uno no pone límite quizás un niño o una niña pasa todo el día frente a la pantalla y no sólo que no lee, se aburre, no ejercita, no sabe lo que ocurre alrededor. También cómo bajar el volumen de la pantalla ayuda a que registren lo que pasa al lado de ellos.

—¿Creés que en Rosario hay un trabajo especial hacia las infancias o ves experiencias similares en otros lugares del país?

—En Rosario hay muchas experiencias interesantes para las infancias. Sin ir más lejos, trabajo en el Plan Ciudadano de Lecturas y hay mucha gente haciendo cosas interesantes en distintos espacios de la ciudad, como librerías, bibliotecas populares, escuelas. También hay grandes experiencias a nivel nacional, es muy motivador y son lugares de aprendizaje porque también accedemos a material teórico, entonces vemos cómo podemos mejorar, cómo acercarnos a nuevos públicos.

—¿Qué experiencias podés contar de intervenciones a través de la lectura que hayan producido cambios en la vida de chicos y chicas?

—Recuerdo dos. Trabajé muchos años como militante social con un grupo de jóvenes universitarios en un espacio de educación popular en Fuerte Apache. Los sábados trabajábamos con las infancias del barrio, hacíamos almuerzos, íbamos a comer a algún lado y una vez les conté un cuento. Diez años después, cuando una de esas niñas me volvió a escuchar, se había acordado de ese relato que le conté cuando era chiquita y que la había emocionado, Me dijo que para ella había sido muy emocionante. Eso es la semilla que uno no se olvida, son marcas, huellas que dejan algo. Ahora trabajo en la Biblioteca Argentina, tenemos un club de lectura que funciona cada 15 días los viernes a la tarde con chicos y chicas de 8 a 12 años. Fuimos de visita a la Feria del Libro y una de las chicas encontró una ilustración y me dijo: “Mirá seño, cada vez que veo esta ilustración me pongo contenta, esta es la ilustración que yo vi en una revista por la que conocí el Club de Lectura, tenía este dibujo”. Eso para mí significó un montón. No son grandes transformaciones, pero la palabra dicha con amor, con entusiasmo y con potencia hace huella y acerca. Se construye un hilo invisible a los libros, a la lectura y a otros.

Un recorrido artístico entre bibliotecas

payasa (3).jpg Cuchara, en la sala de lectura de la Biblioteca Argentina. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Ayelén Romero edificó su profesión dentro de las bibliotecas. Entre los libros, los estantes, pasillos y mesas de la Biblioteca Popular Cachilo, la Biblioteca Alberdi, las bibliotecas ambientales móviles de la Municipalidad, ahora la Biblioteca Argentina, y en primera instancia en la biblioteca de su hogar.

“Si hago un zoom para atrás pienso que tiene que ver con que en mi casa siempre hubo bibliotecas. A mi mamá y a mi papá siempre les gustó leer. Mi vieja es profesora de filosofía, mi viejo es contador pero le gusta mucho la literatura y cantar, tiene una fase artística, entonces en mi casa había libros para nosotros. Uno de ellos fue El patito coletón, es el primer recuerdo que tengo de entusiasmarme con la lectura. La escena es mi vieja secándome el pelo y yo con el libro, en la cama de ellos”, recuerda.

Después transitó por la Escuela Municipal de Arte Escénico Ernesto Larrechea, donde tenía tres grandes materias: arte escénico, literatura y expresión corporal: “En literatura empecé a conocer a Lorca, a Becker, a Villafañe, empecé a leer, y con todo lo que acompaña a la lectura, con amigos y amigas de la misma edad, que representábamos estas obras en teatro, en títeres. Es la literatura asociada al juego, al disfrute, a pasarla bien”, precisa.

payasa (7).jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Siempre le gusto leer. Iba a bibliotecas y de grande llegó a la Biblioteca Alberdi (Zelaya 2089). Era 2018 y había un taller de bibliociencia, un cruce entre narración oral, ciencias y laboratorios. Una propuesta para que los chicos y las chicas hicieran experimentos, mientras una narradora les contaba historias para hilvanar las experiencias. “Eso me pareció maravilloso —dice—, era un proyecto de extensión universitaria de la UNR. Llegué como voluntaria y me enamoré de la biblioteca y de Amanda Paccotti, que me abrió los brazos. Y de todo el equipo de Cultura y Educación. Ahí empecé a acercarme al mundo de la biblioteca como institución.

Su paso por la Biblioteca Popular Cachilo también la acercó a la Biblioteca Alberdi. Allí fue a hacer formaciones de narración oral: “Me pasaba que no me quería ir, porque La Cachilo es tan hermosa y tiene tanta magia, y pensaba en eso cuando llegué a la Alberdi, transmitir esa magia de las bibliotecas populares”. Desde 2010 trabaja en la Municipalidad, primero en la Dirección de Educación Ambiental, y ya en ese momento arrancó con un living de lectura ambiental. Una experiencia que le encantó, sobre todo por el trabajo de tener que hacer la selección y buscar una multiplicidad de libros que pudieran interesarle a los chicos y chicas. “Esa fue la primera experiencia de una biblioteca móvil, los sumamos como un dispositivo más de la kermés de educación ambiental”, recuerda.

Para conocer su trabajo, visitar las redes sociales de la Biblioteca Alberdi, de la Biblioteca Argentina o de Cuchara Clown.

Los recomendados de Cuchara

Son sus preferidos, los infaltables. Los que más le gustan. La payasa Cuchara se sienta en unos almohadones de La Casa Imaginada, el espacio infantil de la Biblioteca Argentina, y acepta el desafío de elegir sus libros recomendados.

Recorre con detenimiento los estantes, piensa, elige. Cada tanto se le marca una sonrisa. Sus recuerdos vienen a su mente. Entonces arranca con Socorro, de Elsa Bornemann. Lo leyó de chiquita, pero de grande volvió a sus páginas y dice que no puede dejar de contarlo. Sigue con Cuentos para jugar, de Gianni Rodari, “porque siempre hay que jugar”. A ellos les suma El pájaro Federico (Beatriz Doumerc y Ayax Barnes), Chaucha y Palito (María Elena Walsh), Lo que tú quieras (Ellen Duthie y Daniela Martagón) y Ana Caravana (Federico Tinivella y Pupé). De Gustavo Roldán elige Penas de amor y de mar y Dragón, este último con dibujos de Luis Scafati. También menciona a autoras que no pueden faltar en la recomendación, como Graciela Montes, María Teresa Andruetto, Liliana Bodoc y Silvia Schujer. “En los repertorios de mis espectáculos alguna de ellas siempre me acompaña”, cuenta.

Narración oral

Ayelén (o Cuchara), menciona también entre sus recomendados el trabajo de la folclorista, docente y escritora Berta Vidal de Battini, que publicó en diez tomos la obra Cuentos y leyendas populares de la Argentina. “Durante muchos años ella estuvo recorriendo el país y recopiló historias de los lugares más recónditos del país. Lo interesante de esta recopilación de cuentos populares es que los transcribió tal cuál se los contaron, que eso para los narradores orales es muy interesante, porque es poder encontrarse con la misma historia cómo la cuentan en un lugar y en otro de San Luis. O cómo en distintas provincias el mismo personaje cobra sentido a partir de cruzarse con uno u otro animal”, explica. En su trabajo hay relatos sobre hadas, animales o cuentos fantásticos. “Es un material muy rico que no está muy difundido. Y el cuento oral y popular para los narradores es maravilloso para recuperar, porque es parte de nuestra historia y dice mucho de quiénes somos”, apunta.