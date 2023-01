La concesión municipal que lleva cuatro años adjudicada pero no paga canon

Una concesión municipal lleva cuatro años adjudicada pero no paga canon

Adjudicado hace más de cuatro años a través de una concesión, el bar del Anfiteatro Municipal aún permanece cerrado. La situación no solo priva de oferta gastronómica a los visitantes de la zona, sino que también lesiona el erario, pues no se exige pago de canon, unos 300 mil pesos mensuales, hasta que el lugar no obtenga su correspondiente habilitación.