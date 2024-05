Federico Fiscella: "Hay intervención del gobierno en el mercado cambiario"

"E n las ruedas diarias del mercado mayoristas el lunes se movieron menos de 200 millones de dólares, mientras que cuando aparece la cosecha gruesa son unos 800 millones o mil millones en algunas ruedas y eso le permite al Centrar a lo mejor acumular unos 300 millones de dólares en una rueda, no 50 millones” , indicó al tiempo que agregó que desde el gobierno nacional se plantea que no hay una corrida porque "no está entregando reservas el Banco Central”.

El valor del dólar

Fiscella dijo que esa intervención “permitió mover al dólar, sacarlo de $ 1.300 donde venía lanzado fuertemente el viernes pasado hacia 1.200 y pico al dólar MEP y algo más arriba el dolor financiero”.

El problema es que "el Banco Central tiene poco para seguir operando que es muy poco, ya que recibió en ese sentido una herencia complicada de la administración anterior, que usó a fondo la cartera de bonos del Banco Central de los bonos y le entregó prácticamente por nada”.

Y que la economía real no ayuda a cambiar las expectativas. “Desde la economía real no se ve ni remotamente el rebote que plantea la administración de Milei, esto va para largo y me da la sensación de que muchísimos elementos están atados a la recesión, si saliéramos de la recesión el gobierno viviría presiones por otros lugares, la propia inercia lo empujaría a no poder seguir mostrando un número a la baja de la inflación”, explicó.

La economía real vs. financiera

El analista consideró que “es medio insostenible que que las finanzas muestren una foto mientras la economía real te muestra otra”.

“Hoy todo es finanzas, incluso dentro del debate económico se discute sobre finanzas pero es un subproducto de la economía real. Yo no puedo pretender generar valor desde cambiar dinero por dinero y que no provenga nada de lo productivo. No puedo pretender que los sectores que me empujen sean los sectores que lo único que hacen es cambiar un bien por otro, es decir no agregan nada a lo ya construido. A la parte que sí agrega no le veo un movimiento de rebote para nada”, advirtió.

Para Fiscella el ministro de Economía, Luis Caputo, está ganando tiempo “que es básicamente lo que se hace en finanzas cuando tenés problemas, cuando no tenés fondos que vengan de la economía real” y genera un título por otro, hace movimientos contables entre el Banco Central y el Tesoro o baja de tasa de interés para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda de junio, julio y agosto. En tanto, aunque consideró que Caputo es “bastante hábil” para manejar a los bancos y a los grandes fondos institucionales que tienen Argentina para que le vayan renovando deuda, advirtió que “es muy frágil todo” y el famoso revote en V no se divisa. Además, “todo se vuelve socialmente insostenible”.