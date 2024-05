Esteban Alvarado y un retorno al primer amor: el robo de vehículo automotor

"En esa época era muy fácil robar un auto. Te robabas un Fiat Uno, un Duna, un 147. Era subirte e irte. No había seguridad, no había cámaras. Y se comenzó a hablar en el barrio de que «El Esteban» se había acomodado... ¡A los 16 años! En esa época vos te comprabas un Fiat Uno chocado por 1.500 pesos -1.500 dólares por el uno a uno- y lo vendías a 3.500. Tenías un margen bárbaro. A los 20 años llegué a comprarme un Alfa Romeo del año. Ya no tenía que bajarme yo a robarlos, los compraba, los armaba: les hacía un «poncho», hacías un «mellizo» cambiándole el número de motor. Tenía como dos o tres camiones. También me metí en robos grandes, a blindados o supermercados grandes, pero nunca me imputaron por eso. Tuve desarmaderos y ahí es cuando caí preso en la causa de San Isidro por robo de autos ", relató Alvarado a los productores del documental de Clarín llamado "Por qué sangra Rosario".

El 28 de diciembre de 2007 Alvarado cayó preso cuando intentaba robar un Fiat Duna en Cochabamba al 800, barrio Abasto. Esto le valió en 2012 una condena de tres años de prisión condicional. Por aquellos días para el vademécum policial no pasaba de ser un levantador y cortador de autos. Un ladrón de autos que tenía a una pata policial como amparo o como socia. Por aquellos años se lo vinculó a Luis "Gringo" Medina.

"Tenía relación con policías por el robo de autos. A mí encontrabas con un auto robado y ¡yo no lo iba a perder! Así que, bueno, arreglaba: «Tomá». De ahí quedó el contacto. Esa era la relación: los policías de Judiciales (Unidad Regional II) venían de Sustracción de Automotores (UR II). La corrupción existió siempre en Rosario. Si un amigo tenía un problema con un robo o algo le preguntabas a la Policía «¿cómo podemos arreglar esto?» y se arreglaba... No había problemas. Estoy hablando del año 2012. Cuesta pensar en policías que no sean coimeros. Agarran un pibe y le roban el arma porque la venden. Roban una en un búnker y se la venden al de enfrente", explicó Alvarado.

El robo del Duna

El 3 de agosto de 2012 tuvo su caída más pesada hasta el momento. El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari ordenó 27 allanamientos simultáneos en los que se incautaron 31 vehículos robados, miles de autopartes y siete armas de fuego. En ese operativo, realizado por la policía bonaerense y Gendarmería Nacional en Rosario y varias localidades del conurbano bonaerense fueron detenidos en Rosario Alvarado; Walter Ramón Bucci; y Gabriel Antonio "Peto" García, junto a nueve personas más, dos de ellos ex subcomisarios de la policía bonaerense de Villa Adelina. Según la acusación, Alvarado era el organizador de la banda y Bucci y García reducidores en el marco de una organización dedicada a robar, desguazar y "mellicear" o "emponchar" autos de alta gama. La banda fue conocida como "de Los Rosarinos".

Según la acusación, la banda se dedicaba a robar autos en la rica zona norte del Gran Buenos Aires, traerlos a Rosario, desarmarlos y hacer nuevos papeles para autos mellizos o ponchos para volverlos al mercado. O bien desguazarlos para el mercado ilegal de las autopartes. Alvarado fue condenado por el juez Marcelo García Helguera, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro, en un juicio abreviado a seis años y seis meses de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al robo de vehículos en el conurbano norte bonaerense, que resultaban posteriormente desguazados en Rosario.

Desde 2017 Alvarado volvió a las calles de a poco, con salidas transitorias, aunque el dato de su vinculación con el narcotráfico ya tenía varios años.

"En el año 2007 un hermano mío cayó preso en Córdoba por el tema avionetas. Fue un juicio largo y lo condenaron 12 años. Por ese antecedente me vincularon al narcotráfico. Pero en ese momento el ladrón era ladrón y el narco era narco. No se metía uno en el palo del otro. Yo era ladrón, pero tenía contacto con narcos. En realidad, me vinculé con el 80% de Rosario: barrabravas, narcotraficantes. Me relacionan con el narcotráfico en el año 2019, pero porque yo me vinculaba con narcos. ¿No es llamativo que nunca tuve una causa por drogas hasta ese momento?", declaró Alvarado a los productores del documental.

La caída

El 2 de febrero de 2019 cayó preso nuevamente cuando efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvieron en un camping de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, y arrojó su teléfono iPhone al río. El aparato fue rescatado y de ese aparato salió buena parte de la información que se ventiló en el juicio de la Justicia provincial que en junio de 2022 terminó en prisión perpetua para Alvarado.

Los fiscales acusadores fueron Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. En ese juicio ganó la luz pública que algunos integrantes de la Brigada de la División Judiciales de la UR II, que investigaron al núcleo duro de la banda de Los Monos en 2012/2013, eran socios de Alvarado. El trabajo de la brigada fue determinante para llegar a una condena sobre Los Monos -archirrivales de Alvarado- en abril de 2018. Uno de los integrantes de esa brigada era Luis Quevertoque, condenado en un juicio abreviado por complicidad con Alvarado. En ese proceso judicial se descubrió que en sociedad, el policía y el narco tenían un caballo de carrera llamado "Cascarudo".

Para el jueves próximo, si el paro nacional lo permite, está citada para las 8 de la mañana la audiencia en la que Alvarado, Gustavo Armando "Tuerto" Cárdenas y otras seis personas serán acusados por los fiscales Marisol Fabbro, jefa de la Unidad de Delitos Complejos, y Miguel Moreno, de Delitos Económicos, ante el juez de garantías Florentino Malaponte por asociación ilícita simple.

Según lo expresado por la jefa de la PDI, Natalia Marciani, la causa contra Alvarado y compañía nació hace varios meses. El jefe policial aseguró que Alvarado "tenía una relación directa" con la estructura desbaratada dedicada a recibir "autos provenientes de ilícitos, como ser robos, o vehículos «prendados» y a través de documentación apócrifa los introducían en el mercado". Lo que en la jerga se conoce como "poncho".