El Polaco: "Mi viejo me enseñó a agradecer y a pedir perdón"

Ezequiel Cwirkaluk, el Polaco , afirma del otro lado del teléfono que es un romanticón. De fondo se escucha la voz de “pelusita”, como define él a la más pequeña de sus tres hijas, Abril, nacida de la relación con Barby Silenzi. Pero la conversación no gira entorno a su vida mediática ni privada, ni a los escándalos amorosos en los que suele estar envuelto el cantante tropical. Se trata de la salida de “El ángel que me guía desde el cielo”, nuevo disco del Polaco inspirado en la figura de su padre, fallecido el año pasado. Su último álbum databa de 2015, “En vivo en el Teatro”, un compilado en vivo de éxitos de su carrera. “Pude hacer un rejunte de los temas que a mi padre le gustaban y sacar este disco”, dijo sobre las canciones que integran el nuevo material, donde hay una colaboración de Leo Dan, artista preferido de ambos y que el Polaco escuchaba de niño.

—Muchos artistas aprovecharon el aislamiento de la pandemia para crear nuevas canciones. ¿Este disco surgió en ese tiempo?

—Me pasó todo lo contrario, me pasó al revés. En pandemia grabé tres discos pero no saqué ninguno, los tengo guardados. La idea de sacar este disco es porque va en homenaje a mi padre. Surgió de una nota que estaba haciendo con Leuco, de cuando yo había sacado un tema de Leo Dan, “Pídeme la luna”. Ahí me empecé a acordar de todas las canciones que le gustaban a mi viejo, que me las hacía escuchar de chico. Pude hacer un rejunte de los temas que a él le gustaban y sacar este disco, que se llama “El ángel que me guía desde el cielo”.

—A pesar de la diferencia generacional, ¿qué encontras en Leo Dan?

—Leo Dan es un artista que admiro mucho, que mi papá también quería mucho. Siempre me hacía escuchar sus canciones, sus cassetes, sus discos. Es lo primero que empecé a escuchar de chico. Yo era un romántico porque a los siete u ocho años ya me sabía todos los temas de Leo Dan. Me enamoré de muy chiquito de este artista por mi papá. ¡Fue un trauma más que nada! (risas). Así que este disco va dedicado a mi viejo a un año de su fallecimiento. Siento que me guía, es una guía muy grande en mi vida. Ya pasé la etapa más fea, y ahora lo recuerdo de la mejor manera.

—¿Es por esto que el disco tiene un lado romántico?

—Sí, tengo un lado romántico, eso está súper presente en este disco. ¡Es romanticón! Desde 2008 o 2009 a toda la gente que me sigue la acostumbré a escuchar distintos estilos musicales, a grabar cosas de diferentes estilos, a no grabar algo todo igual. Hoy en día eso ya no se usa más. Pasa también con los featuring, o con los artistas de bolero que hacen reggaeton. Hoy en día la música es universal, y se puede grabar todo de diferentes estilos. Lo que hice en este disco fue meter mucha trompeta, mucho trombón. Y fue hecho con mucho amor, con productores de México que me estuvieron ayudando también, con productores de acá de Argentina, y pudimos armar un buen álbum.

El Polaco - Me Estoy Enamorando (Official Video)

—¿Te animaste a una sonoridad más latina?

—Cuando canto, mi voz ya es conocida, así que aunque el disco tenga un toque latino yo la cago (risas). Ya se sabe que soy de Argentina por cómo canto. Así que como la voz ya está requemada, me pongo a grabar diferentes cosas, y puedo grabar boleros. Gracias a Dios, con estos 18 años de carrera, y que la gente me acompaña, me bancan en cada cosa que hago.

—¿Te gusta o conocés algo de música mexicana?

—Me gusta la música mexicana, el bolero, pero la realidad es que tenemos ganas de explayarnos un poco, de ir para arriba. Tenemos giras por Bolivia, México, Paraguay, Uruguay y Chile. Quise hacer algo diferente pero con la misma esencia. Se ve en los temas, en los arreglos. A mis canciones siempre las grabo más rápidas, pero estas no. Estas están en un ritmo más lento. Las podés escuchar también haciendo un asado, haciendo una sopa, bailando a las cinco de la mañana o borracho a las 10 de la mañana. Lo podés escuchar en todos los ámbitos.

—¿Y qué pasó entre un disco y otro?

—Fui sacando simples, y estuve reocupado también en otros proyectos. Pero yo soy chapado a la antigua, quise sacar un álbum entero. Rompí tanto las tarlipes que saqué este disco. Desde el último disco en 2015 fui sacando cosas, por año por lo menos fui sacando dos o tres temas. ¡Pero no puse ninguno en este disco! Es totalmente diferente. Quise hacerlo en homenaje a mi padre y puse todas las canciones que a él le gustaban.

—¿Vas en busca de proyectos aparte de la música?

—La verdad que yo no busco, las cosas aparecen. Si uno busca capaz que es peor. Las cosas van apareciendo y los desafíos me encantan. A todo digo que sí y después veo. Soy una persona a la que le gusta el desafío, que gusta hacer cosas nuevas, tener nuevas expectativas para no aburrirme. Y soy intuitivo. Por las dudas ante todo digo que sí, y no me gusta quedar mal, así que cuando me comprometo con algo le doy para adelante con todo. Me gusta ponerme las pilas, sea con “Masterchef”, con el “Bailando” o con el programa que estoy haciendo en América (“Un viaje inolvidable”). Estoy entusiasmadísimo en América. El programa está buenísimo y a medida que voy haciéndolo me va gustando más.

—¿Qué es lo que más disfrutás de hacer “Un viaje inolvidable”?

—Antes que nada, el programa es un homenaje al artista que viene conmigo en el auto, que es el entrevistado. La conversación nace desde mi punto de vista, desde mi personalidad, de cómo soy yo, que no soy periodista. Entonces trato de hacer las preguntas que haría cualquier persona que está en su casa. A la persona que se sube a la camioneta la llevamos a recorrer su infancia, a recorrer lo que más le gustaba hacer, y por sus inicios. Después terminamos, el broche de oro, en los estudios Panda, con Lito Vitale, cantando la mejor canción de su vida o la canción que le gustaría cantar al entrevistado. La hacemos a dúo, se graba y queda todo plasmado en la pantalla de América.

polaco.jpg El Polaco y Joaquín Levinton en el programa “Un viaje inolvidable”, que se emite por América.

—¿Qué significa para vos compartir un momento de música con Lito Vitale?

—Admiración, cien por ciento admiración. Respeto porque es un diferente, un distinto, un crack. Es un maestro y te da gusto escucharlo tocar el piano. Por más escenarios que tengamos encima, él es un maestro en lo que hace.

—Sos un tipo agradecido, y en general te llevás bien con el ambiente artístico, que suele ser hostil...

—Soy una persona muy agradecida, mi viejo me enseñó a agradecer y a pedir perdón. Agradezco más que nada a Dios por estar siempre acompañándome, en las buenas y en las malas, y por guiarme en mi camino más que nadie. Agradezco a la gente que me acompaña, que me sigue en todos estos años que no son pocos, 18 años son un montón. Hay que ser agradecido en la vida con todo, por lo que tenés y por lo que no tenés, por las cosas buenas y por las malas.

—¿Qué canción es importante para vos en tu carrera y con cuál te quedás del nuevo disco?

—Una canción que significa mucho en mi carrera es “En este mundo”. ¡Y del disco nuevo me gustan todas! Elijo tres, porque si te digo una me quedo corto: “Con nadie me compares”, “Amarte así me daña” y “Me estoy enamorando de ti”.