El "Castillo de Freyre", un lugar lleno de historias y leyendas

Lo llaman castillo básicamente por el aspecto que le dan las dos torres que lo custodian, pero es en realidad es una gran casona, construida en la década de 1860, en zona del Camino Real, cuando todavía el ferrocarril apenas se iniciaba en Argentina y no había llegado a la región.

Aunque la red Google lo reconoce en el mapa, el castillo es prácticamente desconocido por quienes no son de la zona, y no hay nada escrito sobre él en textos de historia. Es más, una búsqueda inicial en las redes remite sobre todo a videos que se han grabado recientemente. Lo poco que puede saberse, de la historia y de la "leyenda negra", es extraoficial, corrió de boca en boca, y algunos detalles, muchos de ellos inverosímiles, aportaron al mito.

CASTILLO FRENTE.jpeg El edificio conserva las ornamentaciones que adornan en frontispicio.

Pero ¿de qué se trata este lugar tan abandonado? El edificio fue construido por Rudecindo Freyre, un hacendado de la zona que compró los terrenos en los 1860, que se convirtió en caudillo y jefe político de Cañada de Gómez, senador provincial y otros cargos, dentro de una familia que tuvo mucho poder en la zona. Tan así es que los Freyre, un clan asociado al poder político de la provincia, eran dueños de campos cuya extensión hoy se desconoce, pero que seguramente abarcarían varios pueblos de la zona. Era la época en que el país recién se estaba construyendo. Todavía sonaban los estruendos de la guerra civil, y los criollos de la zona peleaban contra los indígenas que querían recuperar territorio y atacaban las fortificaciones. Comenzaba el proceso inmigratorio que se veía con especial énfasis en Santa Fe. El gaucho empezaba a desaparecer y daba lugar al "paisano". Las elecciones de cargos políticos no era lo que se puede decir transparentes, no existía la ley Sáenz Peña, ni menos sistema D'Hondt; los comicios, sobre todo en estas tierras de la Pampa remota, se dirimían más bien a facón y "meta bala". Y los hacendados armaban hasta pequeños ejércitos propios.

En este contexto fue que Rudecindo Freyre levantó su casco de estancia, donde se dice que vivió con su familia, aunque esa no fue su única residencia.

La Capital estuvo en el lugar. Señoras y señores, pasen y vean.

"Castillo" derruido

Un camino de unos 200 metros, bordeado de eucaliptus, conecta la ruta 26S con el casco. Arriba de esos árboles añosos pueden verse los enormes nidos de cotorras, que sobrevuelan la zona emitiendo su clásico sonido. Antes de llegar, se levanta un poste robusto donde puede verse aún la herrería y hasta un pedazo de tranquera. Pero recién unos metros más adelante se ven las estructuras de ladrillo y los postigos de lo que habrá sido el pórtico de ingreso a los jardines. Allí mismo, también se identifica lo que fueron dos fuentes.

CASTILLO FUENTE.jpeg Lo que fue una fuente, en el ingreso a los jardines.

El edifico se levanta algo fantasmal en medio de lo que seguramente fueron sus jardines y hoy es un monte de arbustos invasores. Antes de llegar, se advierten algunos cilindros de ladrillo revocado, que pueden haber sido los lugares donde se ponían las típicas estatuas que adornaban los jardines de los cascos de estancia.

La casona está destruida; sin embargo, deja ver su frente, las torres que se levantan a los costados, las distintas habitaciones y parte de los techos. Además, conserva las ornamentaciones que adornaban el frontispicio. Está precedida por una galería de cinco arcos al frente y dos laterales, que dan al edificio mismo. Esa galería conserva los techos, que pueden haber hecho las veces de terraza balcón para el piso de arriba.

Después viene el edifico propiamente dicho, que deja ver una habitación principal, dos laterales, y a un costado lo que habrán sido los ambientes de servicio (cocina y baño). La entrada conserva los marcos de madera y los herrajes metálicos de las aberturas. Aunque todo está derruido, se pueden ver las vigas machetadas de madera que sostenían el entrepiso, algún mosaico calcáreo en el suelo de la planta baja y vestigios de una pintura con adornos, que podría ser original.

En la parte trasera hay tres habitaciones más y un lugar que puede haber sido un baño, porque tiene una bañera de material. En uno de estos tres ambientes hay un viejo sótano, que pudo haber sido una despensa. Las aberturas que conectan la parte anterior de la posterior están tapadas con ladrillo y cemento, lo que denota que es mucho más nuevo.

CASTILLO GRAFFITI.jpeg Las habitaciones de atrás. Después, la imaginación de los artistas hizo lo suyo.

En la parte superior de la casona se observa lo que habrán sido dos grandes ambientes más, cada uno con tres aberturas. No queda escalera que conecte los pisos; sin embargo, en una de las habitaciones laterales, las vigas no cubren todo el espacio destinado al entrepiso, lo que hace presuponer que ahí sí había un claro por donde ascender de un nivel al otro.

Algo que llama la atención son las torres, a ambos lados de la edificación. En una de ellas, puede verse desde abajo una escalera caracol que comunica el entre piso con la parte superior, la de la defensa propiamente dicha. Vistas desde afuera, las torres dejan ver dos orificios en cada pared, como troneras, a los que se asomarían (es lo más lógico de pensar) los tiradores puestos a repeler los ataques indígenas. No se advierte ninguna escalera en la otra torre, es de presumir que haya tenido otro sistema de ascenso, como el de poleas.

CASTILLO TORRE.jpeg

Las torres son apenas más altas que el edifico. No son las que se ven en los castillos, aunque su presencia le haya dado a la construcción ese nombre popular. Pero se erigen como tales con las clásicas almenas (salientes verticales dispuestas a intervalos), que caracterizan a las fortificaciones medievales.

Ya fuera del inmueble, la parte trasera muestra un poco más de la ingeniería de la época. Detrás hay una gran cámara subterránea que recibiría los desagües pluviales y un aljibe. Inmediatamente más atrás quedan vestigios de los piletones que se utilizarían para el lavado.

CASTILLO SÓTANO.jpeg En una de las habitaciones de atrás se ve lo que fue un sótano.

La casona tiene a un costado una construcción con tres habitaciones más bajas y aberturas más pequeñas, que podrían haber sido para la servidumbre, si es que son de la misma época. Del otro costado, y apartadas de la estructura principal, quedan las ruinas de una edificación más, quizás original porque también está hecha de ladrillos más grandes unidos con barro. Pero no tiene techo, las paredes están muy derrumbadas y no deja ver más que dos ambientes. Quizás depósitos, o caballerizas.

Otras construcciones y estructuras del lugar ya son más nuevas, como un molino con su estanque dispuestos del otro lado del camino de ingreso, o el de un galpón ya inexistente que conserva una pared hecha con bloques de cemento. Y para terminar el recorrido, aparecen en las afueras vestigios de pozos, hoy semi tapados, bastante grandes. Esto puede haber alimentado la teoría de los túneles.

CASTILLO ALJIBE.jpeg El aljibe y abajo el depósito subterráneo de agua.

Lo que fue el casco de la estancia no se extiende mucho más. Son unos metros de monte hacia atrás y al costado, donde se ven postes de madera y alambrado de siete hilos. Y eso sí, un palomar que asombra, por la cantidad de aves que podía contener.

Después, ya comienza el campo, que en su momento fue propiedad de los mismos dueños, y se extendería hasta el horizonte.

El "imperio" de los Freyre

Aunque don Rudecindo Freyre Rodríguez del Fresno construyó la residencia en la década de 1860, todo parece remontarse al menos 20 años más atrás, con el poblamiento de la llamada Estancia San Gerónimo, ubicada en lo que es Carcarañá. Esas tierras habían sido adquiridas por José Freyre de Andrade, padre de Rudecindo.

Eran épocas en las que ya había una fuerte explotación agropecuaria, pero en el caso de Freyre, como de muchos otros, lo principal era la cría de ganado mular. No había ferrocarril y la única forma de traslado era la mula, sobre todo para mercaderías. Era la forma de transportar cosas hacia Santa Fe, el noroeste argentino, Asunción, Chile (vía Cuyo) y el más lejano Perú. El que tenía mulas, sobre todo tan cerca del Camino Real, monopolizaba el transporte. No es de extrañar entonces que ya don José hubiera amasado fortunas y podido comprar todavía más campos.

Tampoco es raro que los Freyre hayan tenido tanto predicamento político en la región. Estaban estrechamente vinculados, incluso por lazos familiares, con los primeros gobernadores de la provincia: Estanislao López, Domingo Cullen, Camilo Aldao, Domingo Crespo y Nicasio Oroño.

Don José tuvo muchos hijos con Manuela Rodríguez del Fresno. Pero tres varones fueron los que se metieron más en la historia: Rudecindo, Marcelino y Benito. El segundo se había recibido de médico y como tal fue designado por el gobernador Pascual Echagüe para asistir a la división militar al mando del coronel Martín Santa Coloma en la batalla de Punta Quebracho (1846), cuando se repelió el ingreso de la armada anglo-francesa en aguas del Paraná. Se dice que en esa ocasión, Lucio Norberto Mansilla, comandante de aquella epopeya, fue recibido en casa del médico Marcelino Freyre, a quienes acompañaban Rudecindo y Benito.

Martín_de_Santa_Coloma.jpg El coronel Santa Coloma, prócer de la batalla de Punta Quebracho y socio de los Freyre.

A partir de esto, los hermanos se asociaron con el coronel Santa Coloma, quien también poseía tierras linderas con las del padre de ellos, y extendieron todavía más los dominios de los Freyre en la región. En cuanto a Rudecindo, se dice que estaba muy unido a su primo Rodolfo Freyre Iturraspe, quien sería más adelante gobernador de la provincia que y lo apoyó en su carrera como jefe político de Cañada de Gómez, senador provincial y otros cargos de importancia.

Marcelino, por su parte, habría sido propuesto por el ya ex gobernador Cullen como jefe político de Rosario, un escalón para la Gobernación. Pero esto no prosperó.

Todo esto lo cuenta José Tomasini Freyre, un abogado rosarino que en los últimos años se interesó por la historia del lugar y, sobre todo, por la genealogía de su familia. Tomasini desciende de los Freyre por la rama de Marcelino (es muy complejo contar aquí todas las derivaciones familiares). Entre otras cosas, cuenta que los Freyre aprovecharon, entre otros adquirientes, la venta que se hizo de las antiguas propiedades de los jesuitas, desde Andino hasta el sur de Casilda. "Esos campos y poblados fueron adquiridos por varias familias, que tomaron muchos de los sistemas creados por los sacerdotes en cuanto a comunicación y producción", comenta.

La Capital tuvo una extensa charla con Tomasini Freyre, quien admite que el interés por esta historia le llegó "de manera aleatoria", y que no la ha profundizado tanto. Pero su discurso resulta contagioso.

foto tomasini freyre.jpg José Tomasini Freire, descendiente de la familia.

Cuenta este abogado que en la época de Rudecindo "los Freyre tenían propiedades muy cerca del río Carcarañá, camino a Lucio V. López. Y sobre ese camino se construyó el famoso castillo. Tenían por esa época un gran apoyo del Convento San Carlos, de San Lorenzo, y tanto es así que Rudecindo, su esposa y un hijo que falleció prematuramente fueron enterrados en el cementerio del Convento", señala. Dice que los restos ya no están físicamente, pero que hay documentación que da cuenta de su inhumación en el lugar. Y afirma: "Rudecindo y su esposa eran muy considerados por los sacerdotes del Convento". Afirma Tomasini que a los Freyre, después de de la batalla de Caseros (1852), pero sobre todo de la de Pavón (1861) no les fue tan bien en cuanto a la repartición del territorio. Pero esto no impidió que Rudecindo siguiera adquiriendo tierras, y que expandiera su poderío económico. "Es la época en que aparece comprando más campos y empieza a construir el castillo. Benito también vivió en la zona, pero el que más estuvo fue Rudecindo, y en torno a él habrá estado a base operativa de la familia", especula el descendiente.

En medio te todo este contexto histórico, emerge el "Castillo de Freyre".

La "leyenda negra"

Alrededor del castillo y de su dueño se tejen historias variadas, muchas inverosímiles, otras tergiversadas. Pero como en toda leyenda negra, algunas tienen cierto basamento en la realidad.

Se dice que don Rudecindo era un patrón déspota. Que tenía bajo su mandato de mano dura indígenas cuyas tolderías rodeaban su finca, que las aborígenes hacían el trabajo doméstico y que los hombres, el del campo. Y que al que no se "domesticaba" lo mataba sin piedad y lo tiraba al río o lo enterraba en la parte trasera del predio.

Cuentan que en el castillo había túneles que llegaban incluso al Carcarañá, donde lugareños hallaron alguna vez vestigios de la guerra, que al final se los llevó una creciente del río. Inverosímil, si se tiene en cuenta que la distancia más corta entre el casco y el curso de agua supera los dos kilómetros.

Narran que alrededor del castillo vaga el espíritu de una mujer negra, que sobrevuela todo el lugar, y que los pozos que se ven pueden ser grandes túneles o lugares de enterramiento.

Seguramente, estas historias pueden ser creíbles y aterrorizantes para algunos, pero no a todos les da tanto miedo. El predio está hoy plagado de latas de cerveza, botellas plásticas (algunas cortadas por la mitad para hacer tragos), vestigio de fogones, neumáticos en desuso. Parte de la casona ha sido saqueada y hasta incendiada.

CASTILLO AÉREA LEJOS.jpeg

Respecto de la muerte de Rudecindo también hay teorías que se corren de boca en boca, como que haría sido asesinado por un aborigen, o que se habría suicidado. Tomasini Freyre se ríe de estas habladurías, insiste con que el hombre falleció por muerte natural y que fue sepultado junto con su esposa en el Convento de San Lorenzo. "Las historias truculentas de indios y fusilados las inventaron sus enemigos políticos, que los tenía", explica.

Respecto de los aborígenes, cree el abogado que en realidad eran mestizos, que sí fueron reclutados, junto a paisanos y a "milicos", como parte del ejército privado que contenía la estancia. "Los grandes estancieros de la pampa tenían sus propias fuerzas armadas, eso lo sabemos. Habitar y tener una propiedad tan grande en la Pampa era un prodigio, pero no estaban exentos de las enfermedades, ni de las luchas civiles, del cuatrerismo y mucho menos de los ataques de los malones. Si querías tener una estancia tenías que tener estructura para rechazar todo", afirma.

Al descendiente de los Freyre no le resulta extraña la violencia que se vivía en aquel momento, ni las fortificaciones, ni los ejércitos privados, ni la forma de hacer. "Guste o no, así se fue haciendo la Argentina. Rudecindo no habrá sido un señorito, ni su ejército privado un local de caballeros. Fue dueño de muchas tierras, un caudillo político, hasta cuentan que en las elecciones gritaban «meta bala y viva Freyre», y así se vivía esa época", razona.

Por lo demás, opina que la casona de quien fuera de sus ancestros debería transformarse en un lugar histórico y turístico, antes de se que venga definitivamente abajo. "Acá no se ha investigado bien a Rudecindo. Fue un personaje importante en la historia política de la provincia. Le armaron toda una «leyenda negra». Hay cosas que habrán sido ciertas, sobre todo en su actuación política. Pero tanto él como el polo económico que supo construir merecen un estudio histórico", remata.