DNU y ley ómnibus: qué harán los diputados nacionales por Santa Fe

Mario Barletta (UCR): "Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados el bloque del radicalismo envió proyectos de ley espejo al DNU. Nuestra intención no es blanco o negro. Entendemos que dentro del contenido del DNU hay aspectos que pueden ser considerados positivos. Otros analizados, eventualmente reformulados y otros sí no acompañar. Pero vamos a intentar la vía que creemos conviene no solo a las autoridades sino al pueblo argentino en su conjunto. En relación a la ley ómnibus, de igual manera hay cuestiones que hemos analizado. Estamos dispuestos a debatir y mejorar algunas, y a otras nos opondremos. Estamos en contacto con el gobernador Pullaro.

Lo que favorece y promueve a la provincia de Santa Fe será acompañado. Lo que no es favorable no lo avalaremos. Por ejemplo biocombustibles, que el martes nos convoca a una reunión con productores de la provincia. Lo que estamos tratando para la ley ómnibus es hablar con los actores. Tenemos también un pedido de gente vinculada a la cultura. En base a esas consultas con actores de la sociedad civil y a análisis propio, tomaremos posición".

Alejandro Bongiovanni (PRO): "Estoy en completo acuerdo con el articulado del DNU. Me parece que es positivo y hasta se queda corto con algunos temas. Respecto de la calidad constitucional del decreto, la guardiana de la Constitución Nacional es la Justicia, en Argentina tenemos un control difuso en materia constitucional por lo que cualquier juez puede dictaminar la constitucionalidad a pedido de una parte o de oficio. Creo que al final tendremos que escuchar en última instancia lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A mí en general la reforma de la Constitución de 1994 en materia de decretos de necesidad y urgencia no me gusta. Y menos la ley reglamentaria 26.122 de Cristina Kirchner en 2006 lo que hace demasiado fácil legislar por decreto, pero lo cierto es que lo han hecho todos los gobiernos desde entonces a la fecha y no veo por qué Milei entonces tendría que ser restringido. Mi primer proyecto de ley fue para modificar justamente la ley 26.122 para que los DNU no tengan la facilidad que tienen de prosperar desde 2026".

Alejandro Bongiovanni.jpg Alejandro Bongiovanni, diputado nacional por el PRO. ARCHIVO LA CAPITAL

La ley ómnibus la estamos analizando artículo por artículo. Tengo algunas diferencias ahí. Me parece que la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo es demasiado ambiciosa y reñida con lo que entiendo debe ser el equilibrio republicano. Y el último artículo de esta ley que aprueba el DNU no corresponde. Creo que hay cositas a mejorar como la cuestión previsional o la electoral con implementación de circunscripción uninominal. No estoy 100% de acuerdo con el articulado como sí lo estoy con el DNU. Estamos trabajando en modificaciones y se las vamos a proponer al oficialismo".

Florencia Carignano (Unión por la Patria): "En mi caso voy a rechazar tanto el DNU como la ley ómnibus. En relación al DNU estoy en contra en las formas pero sobre todo en el fondo, no hay ni necesidad ni urgencia. Pero sobre todo estoy en contra del fondo, de las medidas que allí se impulsan porque afectan de manera negativa la vida de los argentinos y la estructura económica productiva de nuestro país.

carignano.jpg Florencia Carignano, diputada nacional de Unión por la Patria. ARCHIVO LA CAPITAL

Con respecto a la validez constitucional del DNU, reitero que no había ni necesidad ni urgencia para este tipo de instrumento. Se abordan temáticas que no son competencia del Poder Ejecutivo, el DNU viene sin dictamen de áreas legales y técnicas. Y sobre la endeblez aludida del decreto son muy expresivos los fallos de esta semana de la Cámara Laboral que por dos veces suspendieron las reformas laborales incluidas en el DNU ante los planteos de la CGT y CTA".

Gabriel Chumpitaz (PRO): "La intención política fue desde un primer momento acompañar el DNU entendiendo el pedido de cambio que exigía la ciudadanía, pero el pésimo manejo político del gobierno solo dinamita puentes y entorpece el diálogo, y es allí cuando ciertos sectores de nuestro partido comienzan a dudar del riesgo que implica acumular todo el poder público en el presidente.

chumpitaz.jpg Gabriel Chumpitaz, diputado nacional del PRO. ARCHIVO LA CAPITAL

La calidad constitucional de un decreto puede llegar a ser muy débil, primero por la falta de densidad política a la hora de lograr acuerdos y segundo porque la diversidad de temas, sectores y subsectores de la economía afectados son tantos que el DNU se convirtió en una inmensa ensalada muy difícil de digerir en términos legales. Respecto a la ley ómnibus vamos a proponer todas las reformas que sean necesarias para mantener un criterio político y territorial, puntualmente cambiaremos o nos opondremos a todo lo que va en contra de la provincia de Santa Fe, como el caso de las modificaciones a la industria de Biocombustibles. Se analizará punto por punto, artículo por artículo para obtener una ley bien lograda y que garantice eficiencia en la gestión".

Mónica Fein (Partido Socialista): "Por supuesto que junto a mi colega de bancada Esteban Paulón vamos a votar en contra del DNU. El socialismo se opuso en la Constitución del 94 cuando Guillermo Estévez Boero fue convencional a que el Ejecutivo tenga capacidad legislativa. En 2006 Hermes Binner se opuso a la reglamentación que hizo Cristina Kirchner que le da más valor que una ley porque no requiere la aprobación de ambas cámaras. Y nosotros nos oponemos porque estamos en el Congreso funcionando y no hay necesidad ni urgencia para impulsar esta enorme cantidad de disposiciones por decreto. Si bien varios presidentes utilizaron este mecanismo, este DNU en particular modifica más de 90 normativas y obviamente requiere ser tratado en el Congreso. No vamos a permitir ni con DNU ni con delegación de funciones el atropello institucional y el no funcionamiento del Congreso. Estamos desde el 2 de enero aquí dispuestos a trabajar todo enero y febrero.

Monica Fein balotaje socialismo Sergio Massa Javier Milei.jpg Mónica Fein, diputada nacional del Partido Socialista. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Sobre la ley ómnibus la empezaremos a trabajar en las tres comisiones que ya se formaron. Obviamente que no vamos a delegar ninguna atribución legislativa al Poder Ejecutivo. Creo que es una ley que modifica sustancialmente 600 leyes lo que es imposible que se haga en una sesión extraordinaria de cuatro semanas. Requerirá de una extensión del tiempo para temas específicos. El proyecto tiene una concepción de mercado que afecta a los más pequeños, a pymes y los más vulnerables. También afecta a Santa Fe y su producción y pretende en una mega ley modificar años de legislación que se debatió democráticamente en el Congreso. Vamos a defender el funcionamiento del Congreso, el federalismo y los avances que se lograron en debates. Hay que cambiar cosas que no funcionan y aportaremos nuestra mirada".

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza): "Claro que acompañaremos. El contenido del DNU no es ni más ni menos que las herramientas jurídicas básicas y más urgentes que el presidente necesita para llevar a cabo su programa de gobierno, por lo que estamos decididos a acompañarlo. Lo vinimos diciendo a lo largo de toda la campaña, la situación del país es crítica, y esto no se resuelve con medidas tangenciales o de poco impacto, el único camino posible es el cambio drástico de rumbo. El DNU no es ni más ni menos que el cumplimiento de ese diagnóstico y esa promesa de estilo que la gente apoyó y pide mayoritariamente.

6_NUEVALC_75611731__08-04-2020__1.00x5.00 (1).jpg El diputado nacional Nicolás Mayoraz, de La libertad avanza. ARCHIVO LA CAPITAL

Los Códigos no son más que leyes compendiadas por materia, pero no escapan a la jerarquía de toda ley. Y la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo a ejercer funciones legislativas a través de los DNU, siempre y cuando estén enmarcados en la existencia de una serie de condiciones que la misma Constitución explicita y están presentes en la actualidad. La situación del país es de verdadera urgencia y la única forma de evitar una catástrofe es a través de esta herramienta constitucional.

En la ley ómnibus nuestra posición será de apoyo absoluto, sin dejar de lado la apertura necesaria para permitir que las voces disidentes se expresen y hagan los aportes que consideren necesarios al proyecto. En este momento estamos preparando el debate parlamentario del proyecto y a la vez dialogando con todos los sectores representados en la Cámara para construir los consensos necesarios para que la sanción llegue lo más pronto posible".

Germán Martínez (Unión por la Patria): "Tenemos una fuerte expectativa de que el DNU que impulsa el gobierno nacional será rechazado por el Congreso Nacional lo que le quitará la vigencia que entró hace dos semanas. En el bloque de 102 diputados que me toca conducir tenemos una posición firme y en contra tanto de la forma como del contenido del megadecreto. Hay un alineamiento claro. Sé que el bloque va a rechazar el DNU y que lo mismo pasará con la ley ómnibus. Esta contiene una trampa en el artículo 654 que plantea la ratificación del DNU 70/23. Por lo tanto no vamos a caer en la trampa de darle aval a esos contenidos. No vamos a votarlos".

martinezzz.jpg El diputado nacional Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Archivo La Capital

Martínez ofreció además una impresión sobre la posibilidad de ese rechazo en Diputados donde el oficialismo está en marcada minoría. Para que el DNU se apruebe se requiere mayoría simple que se toma sobre los legisladores que estén sentados. Para garantizar la mayoría simple se debe llegar a 129 diputados. El legislador rosarino cree que por los posicionamientos ya adelantados es pensable que el DNU de Milei no encuentre respaldo. A los 102 diputados de UP se le podrán sumar los cinco del Frente de Izquierda, los socialistas, la cordobesa Natalia De la Sota, un sector del radicalismo alineado con el exgobernador jujeño Gerardo Morales y un pelotón de nueve legisladores de bloques provinciales de Misiones, Río Negro Neuquén y Salta. “Hay diputados que van a jugar a la confusión señalando que están en contra pero habilitando la discusión artículo por artículo de la ley ómnibus. En realidad eso será darle aval a Milei”.