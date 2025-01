Demasiadas mujeres: zorras, censuradas, sororas, reinonas

Wanda y la China ya no se sabe por qué pelean. La Reina de la Papa no se calla. La censura de Cecilia Roth y Cometierra. Flor Peña sobre Francella. Sobran “roba maridos”, faltan amigas.

La guerra escala minuto a minuto. Wanda Nara y La China Suárez no amagan levantar la bandera blanca. Cueste lo que cueste, ninguna se quiere rendir. Las dos quieren ganar. Si no es un chat, es una llamada, sino es una foto de una y otra casi calcada. Pero la provocación entre las dos mujeres no se pone en pausa.