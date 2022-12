Cuando las paredes de la escuela gritan contra el bullying

“Llorar no es malo”, es uno de los mensajes que empapela las paredes.

Los muros de las escuelas hablan. A veces manifiestan descontentos, pero otras aportan fortalezas. Tal es el caso de las paredes de los baños de la escuela primaria del Complejo Gurruchaga, que les recuerda a sus estudiantes que no están solos, que llorar no es malo y que el cuerpo que tienen vale oro. No se trata solo de graffitis. Los mensajes que revisten los azulejos de los sanitarios de la escuela 71 son la expresión de un proyecto educativo que comprometió a los estudiantes de 6º y 7º grado, como respuesta al cyberbullying que afectó a muchos de ellos.