Central: pinta la rotación ante la falta de balanceo y alineación

Se viene el debut en la Copa Argentina. El mismo torneo federal que supo conquistar en 2018 bajo el mandato del Patón Bauza. La historia de ahora es diferente. Central goza de ser el vigente campeón del fútbol grande nacional. Este jueves tendrá que presentarse en cancha de Unión para enfrentar a Douglas Haig, por los 32avos. El marco teórico marca que no debería tener problemas para pegarse la vuelta con la clasificación bajo el brazo. La diferencia entre uno y otro, sea de categoría como materia prima, es abismal, más allá de que el canalla arrancó el año deportivo mostrando notables falencias en todas las líneas. No obstante, y como el elenco de Pergamino no pinta como ser una real amenaza (no juega de manera oficial desde diciembre pasado), en Arroyito consideran seriamente la posibilidad de apelar a una rotación de apellidos pare este encuentro. Luego se verá además si el DT auriazul pudo balancear y alinear a la tropa que saldrá a escena.