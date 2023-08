Central mira a los millonarios para sumar un refuerzo en el mediocampo

Los canallas quieren al volante de River José Paradela, quien no será tenido en cuenta por Martín Demichelis. Hay charlas avanzadas por el zurdo. Otro que interesa es Bruno Zuculini.

Miguel Russo no saca los ojos de River. Apuntó a varios apellidos para sumar en este mercado. Dos perdieron fuerza: Santiago Simón y Elías Gómez. Bruno Zuculini es otro apuntado. Pero quien se tornó en una chance probable es otro. Tal es así que en Arroyito arrancaron este lunes a full. Incluso, según detallaron desde Núñez, la dirigencia canalla ultima detalles para tratar de materializar el préstamo de José Paradela . El volante zurdo tiene el okey del cuerpo técnico millo para cambiar de aire debido a que no lo tendrá en cuenta.

La intención es terminar de consensuar con sus pares de River las condiciones finales de la cesión. Desde Arroyito plantearon su postura y del otro lado no ven con malos ojos cerrar el trato, ya que es un jugador que no tendrá rodaje con Martín Demichelis, al igual que Bruno Zuculini.

“Central lo pidió y no habría problemas en liberarlo. José (Paradela) necesita jugar y en estos momentos con la superpoblación de mediocampistas que hay, tendrá mínimas chances. Por eso es importante para él esta oportunidad que llegó de Rosario”, confió una fuente riverplatense en contacto con este medio.

Y agregó: “Además, le vendrá bien ir a un club como Central porque es una institución grande. Si la negociación prospera como todos desean, el jugador sabe muy bien que irá a una ciudad que respira fútbol las 24 horas. Eso es desde lo deportivo, mientras que desde lo administrativo y gerencial se encargan los directivos. En ese terreno no sé en qué punto está la gestión, pero el cuerpo técnico está al tanto de que José se puede ir”.

Por su parte, desde Arroyito optaron por el hermetismo. “Estamos trabajando en varios temas y queremos resolver uno a la brevedad. Tenemos varios frentes abiertos y son temas delicados. Veremos qué sucederá, pero seguimos manteniendo charlas de todo tipo en pos de reforzar al plantel. Eso sí, haremos todo con criterio para no comprometer a la tesorería”.

Russo mira Núñez

Lo concreto es que Russo no saca la mente ni vista del mundo River. Ya quiso sumar a Santiago Simón y Elías Gómez. Además afirmaron que apuntó a Bruno Zuculini. Los dos tendrían otros destinos, independientemente de que si pueden torcer el destino, harían un último intento. Al menos así afirmaron por lo bajo desde la institución centralista cuando Ovación consultó sobre el mediocampista y el lateral izquierdo, quien se formó y saltó al profesionalismo desde la cantera canalla.

La realidad es que la entidad auriazul está muy interesada en los servicios de Paradela. Hay charlas con la directiva millonaria. No es una operación tan sencilla porque hay varios factores a tener en cuenta. Del otro lado quieren cederlo y están abiertos a un préstamo con cargo y opción de compra. Es que anhelan recuperar parte de la inversión que hicieron a principio de 2021 cuando la entidad de Núñez desembolsó 2.800.000 dólares por el 75% de los derechos a Gimnasia La Plata.

El jugador de 24 años no pudo asentarse desde su arribo al club bajo el mando de Marcelo Gallardo. Con Martín Demichelis tuvo acción, pero tampoco se amoldó. A ese cuadro de situación hay que sumarle que Central no es el único que quiere ficharlo. El futbolista que pasó por el fútbol de Junín para defender los colores de Rivadavia de Lincoln y que llegó a Gimnasia para jugar y ser dirigido por Diego Maradona, está en el radar de Tigre, Racing, San Lorenzo, Lanús y Belgrano. Tal es así, que lo del elenco de Avellaneda no es nuevo porque ya lo quiso Fernando Gago en enero pasado.

No obstante, todo podría ser diferente ahora. Central está mejor posicionado desde el marco teórico en torno a las posibilidades de contratarlo. La directiva encabezada por Gonzalo Belloso se está moviendo en silencio pero está haciendo mucho ruido en el estadio Monumental. Sus pares no ven con malos ojos cederlo al canalla.

Las cartas están sobre la mesa. Central quiere a José Paradela. El mismo volante zurdo que puede desempeñarse como interno o externo en el mediocampo. En River sabe que no tendrá lugar, ya que el equipo quedó eliminado de todo lo que estaba jugando. Talleres lo despidió de la Copa Argentina e Inter de Porto Alegre de la Copa Liberadores.

Al millonario solo le quedará disputar hasta fin de año la cercana Copa de la Liga, por lo cual tendrá muchos apellidos que pondrá a disposición e intentará negociar porque no todos tendrán actividad entre fecha y fecha. Y José Paradela no es la excepción. En Arroyito lo quieren cuanto antes, pese a que las charlas siguen abiertas y por el buen camino. A juzgar por la información que llega desde Capital Federal, su salida será inminente. Aunque de destino incierto, más allá de que en su GPS figura como posible destino Rosario Central.