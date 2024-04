Central demostró en sus dos partidos que no está de paseo en la Libertadores

Dos primeras fechas de la Copa Libertadores y un camino larguísimo por recorrer todavía, pero algunas señales importantes en este corto trayecto de la competencia, tanto para Central como para el resto de los equipos del grupo G. El equipo de Miguel Angel Russo lució competitivo hasta aquí y, habiendo enfrentado a los dos rivales más complejos de la zona, la sensación es que no sólo no debe bajar los brazos sino mejorar bastante, pero que ya demostró que no se conformará sólo con participar y que irá en busca de la clasificación a octavos de final. Es más, por cómo está planteado el tema hoy, el futuro ofrece una chance de al menos de Copa Sudamericana, pero se insiste, estos dos primeros encuentros le sirvieron para demostrar hacia afuera e incluso a sí mismo que está en condiciones de mantener las expectativas.