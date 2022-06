Bartolacci: "Hay que pensar una nueva arquitectura del aula universitaria"

Unos 1200 docentes y responsables de gestión académica de la UNR participaron a mediados de mes de este encuentro, el tercero que se desarrolla, pero el primero en pandemia. El primero se realizó en diciembre de 2019 y el segundo en marzo de 2020. En esta oportunidad la modalidad de participación fue presencial, en unas 80 mesas de taller distribuidas en cuatro sedes en simultáneo: el Centro Cultural Fontanarrosa, en Sede de Gobierno, y en las facultades de Bioquímicas y Derecho.

“El diagnóstico es compartido: necesitamos cambiar, modificar cosas, reinventar el aula para que lo que sucede allí siga siendo relevante. Y entendemos que la mejor manera de hacerlo es construyendo los caminos junto a nuestra comunidad. Avanzamos con estos talleres docentes, habrá instancias participativas donde también convocaremos a estudiantes, y con el resultado de estos debates queremos terminar el año con una hoja de ruta de los cambios que desde el próximo año estarán en marcha”, dijo el rector de la UNR, Franco Bartolacci, en la apertura de los talleres, donde estuvo acompañado por la secretaria académica Romina Pérez.

unr (4).jpg El rector de la UNR abrió el foro junto a la secretaria Romina Pérez. Foto: Camila Casero / UNR

Una nueva arquitectura

“Ya sabíamos que teníamos que cambiar, pero con la pandemia ese proceso se aceleró y ahora esa transformación se hace más urgente que nunca”, señaló Bartolacci a La Capital. Por eso este nuevo encuentro no solo sirvió para retomar la agenda de los talleres anteriores, sino también para incorporar interrogantes y sobre todo las enseñanzas de estos dos años, tanto en las prácticas docentes como en los posibles cambios curriculares.

El uso y ventajas de la plataforma moodle y el campus virtual UNR, los exámenes virtuales, la transformación de la tradicional clase expositiva a una modalidad de tutorías, y la incorporación de material audiovisual como apoyo de las clases, estuvieron presentes en las conclusiones del evento académico. Aunque también reconocieron las dificultades de implementar propuestas virtuales en materias con mucha carga práctica, como en carreras del área de salud y en las ingenierías.

Pero además de las practicas de aprendizaje y enseñanza en sí, también se debatió sobre el camino hacia una configuración distinta de las aulas. Una nueva arquitectura que permita la hibridez entre lo presencial y lo virtual en un entorno colaborativo entre docentes y estudiantes, sobre todo en los cursos de los ciclos superiores de las carreras. Entienden que mientras es clave sostener mayor presencialidad en el ciclo básico, la hidridez permite a estudiantes avanzados mayor autonomía en el manejo de los tiempos para el trabajo o las tareas de cuidado.

unr (3).jpg Los y las docentes compartieron sus miradas en los talleres. Foto: Camila Casero / UNR

“Lo que creo es que hay que repensar la arquitectura del aula en el sentido más integral del término”, dijo Bartolacci. Entiende que para que siga siendo relevante lo que pasa dentro de los salones de clases “hay que cambiar mucho, porque tenemos jóvenes de hoy, varios docentes del siglo pasado y métodos de enseñanza que a veces son de dos o tres siglos para atrás. Y ahí esta el desajuste”. En los talleres de debate los docentes de la universidad ubicaron a la clase presencial como columna vertebral de la enseñanza, pero destacaron los aportes de las modalidades virtuales, aunque con un enfoque más planificado y no desde la emergencia que impuso la pandemia.

Es que, según apuntó el rector de la UNR, “para que la universidad siga cumpliendo con su misión y garantizando ese umbral de excelencia en formación hay que discutir un nuevo modelo pedagógico”. En este punto hizo foco en una la necesidad de pensar la disposición del aula, desde una perspectiva tanto estructural como pedagógica. Desde un nuevo diseño y puesta en práctica de las aulas, hasta una profundización del sistema de tutorías, “que implica —dijo— repensar las clases magistrales tal como históricamente se daban, porque hay un montón de diagnósticos que indican que un joven atiende una determinada cantidad de tiempo y a veces seguimos con clases magistrales a la vieja usanza”.

bartolacci.jpg De cara al nuevo año académico, el rector promueve “transformaciones pedagógicas profundas”. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Para la máxima autoridad de la universidad local, el planteo va más allá del debate entre presencialidad y virtualidad —o “el aula mixta como horizonte”, apuntó—, sino que eso es punto de partida para “rediseñar todo lo que pasa dentro del aula”. Volver a hacer del aula “un espacio de problematización y no solo de transferencia de conocimientos”, que entiende no se corresponde en un tiempo con mayor acceso a las tecnologías y a la información. “Hoy —dijo— hay muchas cosas que los jóvenes tienen por otros lugares, entonces transferir algo que yo puedo ver inmediatamente en el celular no tiene el mismo sentido que tenía antes. Ahora quizás el sentido tiene que estar puesto en aplicar eso que previamente sabemos a un problema”.

En cuanto a qué formación docente consideran que necesitan, destacaron la necesidad de incorporar herramientas pedagógicas vinculadas a la virtualidad y los nuevos modelos de enseñanza, la incorporación de las nuevas tecnologías, modelos de evaluación mixtos, y crear espacios donde los docentes puedan consultar sobre al uso de herramientas virtuales, además de la conformación de cátedras “con roles colaborativos en torno a la presencialidad y la virtualidad”. Desde la UNR anticiparon que está en carpeta una batería de cursos de actualización en estos temas para el segundo semestre del año, a fin de acompañar la implementación de nuevas estrategias pedagógicas.

Tercer Taller Pedagógico - Hacia un nuevo modelo pedagógico - Cierre

La intención es que lo debatido en estos encuentros sirva de insumos para una serie de transformaciones que se seguirán discutiendo a lo largo de este año, para comenzar a aplicarlas desde el 2023. Lo que sigue en lo inmediato es trabajar en un proyecto de modificación de la ordenanza de los planes de estudio, que ya comenzó a debatirse en el Consejo Superior de la universidad. Para llegar a diciembre no con un diagnóstico de lo debatido, sino con una hoja de ruta “con cinco, diez o quince transformaciones que vamos a aplicar en las aulas desde el año que viene”, anticipó Bartolacci. En este camino también sumarán las voces de las y los estudiantes, con instancias participativas que se realizarán entre agosto y septiembre próximos.

“Creo que hay que sacudir todo, ir hacia un nuevo modelo pedagógico y hacerlo rápido, porque otra defección que tenemos los universitarios, aún con todo lo bueno que hacemos, es que muchas veces discutimos mucho los procesos de transformación, pero cuando lograste aplicar un cambio casi que tenés que empezar a discutir todo de nuevo, porque en el medio cambió todo”, resumió Bartolacci.