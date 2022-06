Alimentos artesanales de Santa Fe buscan abrir fronteras

También llegaron a la provincia mediterránea las obleas artesanales rellenas de pasta de avellana, dulce de leche, chocolate y bon o bon“Arbanit”. La empresa nacida en 2015 de la mano de dos jóvenes estudiantes de la carrera licenciatura en administración de empresas hoteleras que buscaban tener algún ingreso y crearon la firma que hoy cuenta con 4.000 puntos de venta en la ciudad de Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires y ahora consiguió representante en Córdoba para expandirse.

Además, presentaron sus productos “Chocolates Agofa” de Rafaela y “Establecimientos Oliveros” deslumbró con sus chacinados sin Tacc que actualmente comercializa en Rosario, Peréz y Pueblo Esther pero proyecta ampliar las fronteras en Córdoba.

En la expo que busca potenciar la producción nacional y el consumo de productos alimenticios y vinos -que se realizó en el moderno Centro de Convenciones Córdoba “Brigadier Juan Bautista Bustos”- también se presentaron las cervezas artesanales “Jota” originaria de Firmat; los licores y encurtidos “Norma Gailus” de Rosario y “Tany Te” llevó sus blends con té argentino, frutas, flores, especias y hierbas de diversas procedencias.

La nueva sede del clásico evento cordobés le imprimió un color diferente a la expo. Se realizó en un predio que cuenta con más de 4.000 m2. Durante los cuatro días que duró la feria más de 230 expositores de 10 provincias expusieron sus delicatessen y Santa Fe tuvo una participación destacada.

El secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo de Santa Fe, Fabricio Medina, destacó que “el espacio permitió concretar muchos negocios que son fundamentales para el desarrollo económico” de las empresas. “Apoyar a estas pymes es un hecho muy importante ya que las ayuda a mejorar en su competitividad y en su bienestar económico, esto forma parte del programa de ferias y eventos que tiene la provincia en el cuál acompaña a estas pymes a lo largo del año en diferentes eventos”, resaltó Medina.

La producción santafesina

Establecimiento Oliveros presentó su línea de chacinados y fiambres sin Tacc y cautivó a los visitantes. Leandro Gabbi explicó que la industria utiliza mucha harina de trigo “para generar plasticidad y elasticidad en los productos o abaratar costos” y por no es habitual encontrar chacinados y embutidos libres de gluten.

“Cada vez hay más consumidores, celíacos o porque son intolerantes a la harina de trigo. Nuestros productos son artesanales y tratamos de ser lo más nobles posible. El salame no tiene aditivos para generar más volumen, esa es la diferencia. Tenemos jamones cocidos de cuatro ingredientes, uno industrial de 20”, resaltó y dijo que el objetivo es “llegar a la mayor cantidad de gente que tenga alguna intolerancia y al que quiera productos de calidad” y lograr que la empresa que hoy integran cuatro personas “sea sustentable”.

Gabbi contó que la pequeña empresa familiar escaló gracias a la participación en ferias y stands de la economía popular, como Biomercado que se realiza en Rosario, pero tras el parate de la pandemia y la no realización de eventos también se pusieron fuertes en otros canales comerciales. Hoy cuentan con un local donde comercializan sus productos en la ciudad en Balcarce y Urquiza y también venden en el Almacén de Quesos del Mercado del Patio.

de mi tierra3.jpg La fabrica de alfajores y conitos de chocolates de Reconquista I Fratelli llegó a Córdoba en busca de nuevos negocios.

Con apenas dos años de vida la fabrica de alfajores y conitos de chocolates artesanales de Reconquista I Fratelli llegó a Córdoba en busca de nuevos negocios. Tras expandirse en Santa Fe ahora apunta a desembarcar en otras regiones. La invitación del gobierno de la provincia llegó en el momento que los cuatro hermanos Castaño, que crearon la firma, comenzaban a pensar en nuevos horizontes.

Virginia llegó a Expo Delicatessen & Vinos con toda la variedad de productos que crearon junto a su hermano Pablo. Contó que la receta original les llevó 5 meses de prueba y error. En junio de 2020, decidieron armar un emprendimiento y así nació I Fratelli.

“Con Pablo hicimos la receta en la cocina de mi mamá, queríamos un producto totalmente artesanal y sin conservantes. Después se sumaron Mariana y Julieta. Abrimos en plena pandemia, fue todo un desafío pero nos ayudó a ver los cuellos de botella y que dosificar a mano nos cansaba mucho. Hoy ya contamos con bañadoras automáticas”, indicó Virginia contenta por la recepción que tuvieron en Córdoba entre los grandes compradores.

La cerveza artesanal picó en punta y las vinotecas cordobesas se mostraron muy interesadas en sumarlas a su portfolio de productos y salir del producto industrializado, incorporar lo artesanal. Cerveza Jota llegó a la expo con toda su línea en botellas de 1 litro y botellones de 2 litros nacida en Firmat. El producto se conserva en heladera hasta 2 meses.

Los cubanitos rellenos de Arbanit desembarcaron en Córdoba de la mano de un representante, una fábrica de bombones de frutas y dulce de leche que tomó la representación. Conocieron el producto en una expo en Buenos Aires y se animaron a comercializar la marca rosarina en tierras cordobesas. Ya puede encontrarse Arbanit en las típicas islas de golosinas de los shoppings y en Expo Delicatessen despertaron el interés de las vinotecas. Un buen vino o whisky on un Arbanit parece ser la combinación perfecta.

Norma Gailus y su esposo estaban felices de volver a una feria y retomar el contacto cara a cara tras el parate que impuso la pandemia y la escasa realización de exposiciones. Esta micropyme con 17 años de historia y parte del sello “De mi tierra” sigue sumando productos. Además de los tradicionales licores y encurtidos y ahora sumaron aceitunas rellenas, de la clase Arauco.

“Hacemos productos 100% artesanales, vendemos en Rosario, algunos comercios de Buenos Aires y Entre Ríos y ahora queremos incursionar en Córdoba”, dijo Norma, quien contó que al lemoncello lo hacen con limones orgánicos de las plantas de sus vecinos. Resaltó que sus productos se diferencian por la calidad de las materias primas, algo muy buscado.

Una de las preocupaciones de Norma tiene que ver con la falta de envases de vidrio. Además, de las dificultades que viven los emprendedores y las pymes por el constante incremento de los costos, en este caso se suma la escasez de un insumo vital como los frascos. “Están caros y no se consiguen los exagonales que son los que usamos, o botellas para licores. Compramos algunas chilenas pero ya nos dijeron que no llegaron más”, se lamentó Norma, pero promete que esto no va a frenar las ganas de expadirse.

de mi tierra2.jpg Gladis Domínguez la creadora de Chocolates Agofa.

Gladis Domínguez la creadora de Chocolates Agofa de Rafaela estuvo en la expo cordobesa y presentó toda su línea artesanal de chocolates y confituras. Esta empresa con 40 años de historia no fue la primera vez que exponía allíy por eso ya sabía que “se hacen muy buenos contactos”.

En Agofa celebraban porque en pocos días estarán abriendo un local en Villa Allende. Uno de los hijos de Gladis se mudó a Córdoba y pudieron abrir un centro logístico y desde allí proyectan expandirse por la provincia mediterránea. “Queremos que se conozca nuestra marca, nos visitaron en el stand muchas vinotecas, casas de delicatessen. Quedaron sorprendidos por el packaging que tenemos y por la calidad de nuestros productos”, contó Gladis.

La experiencia de Tany Té en ferias y exposiciones es amplia. Desde hace 29 años viajan por el país con sus blends de té bajo el brazo compartiendo sus sabores. “La pandemia nos frenó, sólo pudimos hacer delivery en Santa Fe, pero ahora ya arrancamos y tenemos por delante un amplio calendario de ferias y expos. Vengo de San Juan, estos días acá y el primer fin de semana de junio estaremos en San Justo y después en Reconquista”, dijo Manuel Noval.

En Tany Té prevén un muy buen 2022. Las ventas vienen excelentes. Es que los consumidores habituales de la pyme santafesina ahora compran más por las dudas que no encuentren los productos si se suspende la actividad presencial como ocurrió frente a la irrupción del Covid.

de mi tierra4.jpg En Merengo contaron que hace 15 días terminaron un nuevo packaging para el nuevo canal regalería.

Merengo también desembarcó en Córdoba. Este año la tradicional empresa santafesina planea escalar su producción de 10 mil alfajores diarios a 25 mil y la ampliación de los mercados tanto a nivel nacional como internacional es una de sus prioridades.

Santiago Estrubia, de la gerencia comercial de Merengo, contó que hace 15 días terminaron un nuevo packaging para el nuevo canal regalería y llegaron a la exposición con toda las presentaciones. Además, tienen disponible todo el año las confituras, que antes sólo se producían para las Fiestas, línea que despertó buena aceptación entre los visitantes.

“El publico que nos visita está ávido de nuevos negocios. Conversamos con traders que ya conocían a Merengo y habían trabajado con la empresa y otros que no”, dijo el referente de la firma que hoy está integrada por 12 personas pero tiene abierta la incorporación de nuevos puestos de trabajo para ir cubriendo la mayor demanda. Además, Estrubia contó que la pandemia les enseñó a “trabajar bien” en ecommerce y, gracias a toda la logística que desarrollaron, un pedido a Buenos Aires llega de un día para otro.