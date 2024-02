Alerta por el caos de camiones que ocasionará la cosecha gruesa

“En la última reunión de San Lorenzo quedó demostrado que las empresas ni participan, ni les interesa participar. Una actitud de desapego a lo regional que cada vez es más evidente. No se preocupan por los caminos, ni por los camioneros que desde hace años deben soportar la falta de infraestructura y quedan varados durante días o semanas a la vera de la ruta, sin baños ni lugares de descanso, por ejemplo”, expresó Quiroga a La Capital.

El gremialista no sólo apuntó a los empresarios, sino que también responsabilizó al poder político: “Institucionalmente también es un desastre ya sea en la Nación por las medidas que intenta tomar y por otra parte la provincia y los intendentes que no tienen poder político para concentrar las decisiones que hay que tomar”.

Sobre el último punto se quejó: “Recientemente el gobernador, Maximiliano Pullaro, le sacó facultades a la Cámara de Industria y Comercio de San Lorenzo cediéndoselas a la Bolsa de Comercio de Rosario”.

“No es que la Cámara de San Lorenzo hiciera demasiado -continuó- pero se ocupaba de ver temas de habilitaciones, cosecha segura, cómo evitar entorpecer el tránsito en las ciudades, entre otras cosas, que la gente de la Bolsa de Rosario no sabrá hacer porque no conoce la región ni tiene idea de cómo manejarla”.

Quiroga fue más allá y remarcó que “lo peor es que un senador que no es de este departamento y no sufre el conflicto salvo por una pequeña porción en Villa La Ribera diga que 'van a administrar el colapso’. Y tanto él -en alusión al senador del departamento Iriondo, Hugo Rasetto- como otros senadores, diputados y hasta los presidentes comunales e intendentes de las localidades portuarias se quedan con ese concepto porque viajan en cero kilómetro y no tienen que recorrer la ruta 11, esperar en caminos de las terminales portuarias y no sufren accidentes”.

“Nos parece importante marcar el nivel de desastre que hay en lo administrativo, en lo institucional y puntualmente a nivel de las empresas que tienen un desapego absoluto con todo. Ellas producen, lo que está muy bien, pero también tienen que preocuparse por lo que pasa en el ámbito del cordón industrial cuando se empiecen a recibir unos 17 mil camiones por día”, sostuvo.

En números

Quiroga detalló que en época de cosecha gruesa los números muestran el ingreso diario de 6.550 camiones en Timbúes, 6.350 en Puerto San Martín y 3.800 en San Lorenzo.

“Esos números nos hacen preguntarnos si el puente de La Ribera va a resistir o si lo hará el que une San Lorenzo con Puerto San Martín. ¿Te podés imaginar lo que va a ser transitar la ruta 11? Eso lo sufre la gente del cordón industrial cada año y ni a éste ni a los gobiernos anteriores les importó. Sólo apuntan a cobrar una tasa de camiones para acumular dinero por unos meses, mientras el padecimiento de la gente no es tenido en cuenta”, se indignó.

“Hace 40 años que la situación se repite, en su momento cuando yo era parte de la CGT, pudimos gestionar la buena relación interna dentro de cada empresa, evitando despidos, consiguiendo mejores salarios y condiciones laborales y que los camioneros no estuvieran tan abandonados…”, expresó y agregó “por eso es patético que Rasetto reconozca que no hay solución y que van a administrar el colapso porque no pueden hacer otra cosa”.

Comunicado

En el comunicado, lo municipales sanlorencinos mencionaron que “sin duda alguna, las gestiones de los nuevos gobiernos nacional y provincial se mostraron abiertos y proclives, a ir haciendo lugar a los distintos postulados expresados por el sector de la agroindustria en el país y la Región Centro”.

El texto detalla que “las propuestas libertarias en el orden nacional, y las expresadas por el gobernador Pullaro en lo local, coinciden con distintas centralidades (una más abierta, liberal y otra más productivista), pero en conjunto, a la potencia de aquellos intereses”.

En este contexto explicaron que “desde hace meses, en distintas instancias del gobierno nacional (AGN, AGP, “Hidrovía”, Organismos de control, barreras paraarancelarias, dispositivos logísticos, entre otros) como regional y provincial (ministerios, secretarias y dependencias públicas), sumado ello, a un fuerte trabajo conjunto de éstas Agencias, con ámbitos privados (BCR., BCC., “Fundación Libertad” entre otros, organizaciones intermedias –patronales y sindicales-) han venido lenta pero continuamente, tejiendo un conjunto de lineamientos, tendientes a concretar en una primera experiencia exitosa, la ejecución de la primera cosecha gruesa del gobierno”.

A raíz de esto, explica el texto, “en toda la zona sur de la provincia de Santa Fe (desde Arroyo Seco hasta Timbúes), los poderes públicos locales de la misma (comunas y municipios) se preparan para coordinadamente, intentar absorber –junto con su sufrida sociedad- con ‘buena fe’ vicisitudes y avatares que se les presentará a los mismos en breves días con la llegada incontenible de millones de camiones, que las acotadas vías públicas y estatales se encuentran dispuestas a tal fin, con destinos de los puertos o escaladas de preembarque”.

El comunicado advierte además que “recientemente, en la ciudad de San Lorenzo, un último intento de los actores institucionales locales, sumados a otros provinciales, tuvo por fin afinar la puntería en tal sentido, pero parece, que las fuerzas del mercado, la ‘anarquía el desinterés y el desprecio por lo ajeno, volvió a imperar”.

>>Leer más: San Lorenzo: encuentro clave para coordinar el operativo Cosecha Gruesa

“Desde que somos parte de un conjunto de hombres y mujeres, interesados en la vida pública de nuestra zona y región, de las necesidades e inquietudes de nuestros semejantes y pares, de nuestros vecinos; hemos demostrado interés y preocupación de los derechos e intereses profesionales de los mismos a fin de una mejor calidad de vida”, remarcaron.

A su vez se definieron como “sujetos de la vida social, sindical y política de nuestra ciudad y zona, sobremanera ocupados en la existencia de trabajo, producción y riqueza en la misma” y aseguraron estar “convencidos, que todo aquello se logra con esfuerzo, participación, trabajo, coordinación entre sectores, entre lo público y privado, integración y respeto por lo propio y ajeno, ganancias y justa distribución, a todos y cada uno de los componentes que contribuyeron a generarla”.

Para contextualizar dijeron que “en la zona, desde hace cuatro décadas de la implantación del actual modelo oleaginoso Industrial agroexportador, y en el grado estado y desarrollo, en cuál hoy conocemos; el sector, a diferencia de todos los otros productivos insertos en la región, nunca se preocupó por la vida en relación social e institucional en la que actúa”.

Finalmente expresaron “deseamos fervientemente, que el conjunto de grandes esfuerzos económicos y humanos que los sectores públicos ponen, en esta etapa, en favor de la producción y la riqueza no sea dilapidado, tal como se presagia. El pueblo del departamento San Lorenzo, sus ciudadanos, sus localidades, sus trabajadores, no merecen el destrato y desprecio de un conjunto de empresas o actividad, por más poder y prepotencia, que exhiban y ejerzan”.

A su vez apuntaron que “los distintos representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe, a los legisladores provinciales locales (senador y diputados), intendentes y presidentes comunales están obligados a ejercer el Poder de Policía para prevenir cualquier contingencia y contener de inmediato cualquier daño. Los demás actores de los sectores sociales, estaremos prestando la debida atención, pues nos parece que, ante el colapso logístico asegurado, administrar el caos no es la única solución”.