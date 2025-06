Se sortearon los cruces de la Copa Libertadores y la Sudamericana

En caso de avanzar de fase, el Millonario enfrentaría al ganador de Palmeiras de Brasil vs Universitario de Perú. A su vez, la Academia y el Fortín podrían verse las caras en cuartos de final si ambos obtienen la clasificación, mientras que el Pincha se cruzaría con el vencedor del duelo Flamengo vs Internacional, ambos brasileños.

River es el único que tiene asegurado no enfrentar a otro equipo argentino hasta la final, ya que su cuadro lo completan Atlético Nacional vs San Pablo y Liga de Quito vs Botafogo. Los platenses podrían cruzarse al equipo de Gustavo Costas o el de Guillermo Barros Schelotto en una semifinal.

¡Así quedó el cuadro de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores!

La Copa Sudamericana, con presencia argentina

De la misma manera, se conformó el cuadro completo de la Copa Sudamericana, que incluye los cruces de repechaje y los potenciales enfrentamientos de octavos de final. Central Córdoba de Santiago del Estero fue tercero en la Libertadores y chocará ante Cerro Largo de Uruguay. Si avanza de fase, el Ferroviario jugará ante Lanús.

Independiente, gran candidato a volver a quedarse con el título por tercera vez, enfrentará al vencedor del duelo entre U de Chile y Guaraní de Paraguay, mientras que Godoy Cruz hará lo suyo con el ganador de Atlético Bucaramanga vs Atlético Mineiro. Finalmente, Huracán se medirá con quien supere la llave de San Antonio Bulo Bulo de Bolivia vs Once Caldas de Colombia.