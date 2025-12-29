Grupo Oroño presenta su Unidad de Suelo Pélvico

Este espacio propone un abordaje integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
29 de diciembre 2025·17:26hs
Las disfunciones del suelo pélvico afectan a millones de personas en el mundo y, aunque muchas veces permanecen silenciadas por vergüenza o desconocimiento, impactan de manera directa en la calidad de vida. “Para dar respuesta a esta problemática, Grupo Oroño decidió conformó la Unidad de Suelo Pélvico, un espacio multidisciplinario especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas afecciones”, señala la ginecóloga Patricia Cavina, a cargo de la coordinación de la Unidad, junto al Dr. Lauro Iván Spais, especialista en urología.
La Unidad está integrada por profesionales de uroginecología, urología, coloproctología, gastroenterología, diagnóstico por imágenes, kinesiología y nutrición. ·Esta conformación permite abordar las disfunciones del suelo pélvico desde una mirada integral y coordinada, contemplando todos los factores que pueden influir en los síntomas y en el bienestar de los pacientes”, agrega el Dr. Spais.
Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Cómo borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos
Una misión centrada en la persona
Los profesionales explican que el objetivo de la Unidad es brindar una atención personalizada, basada en evidencia científica y con un enfoque humanizado. Para ello, se combinan estrategias de prevención, tratamientos médicos y quirúrgicos, y programas de rehabilitación funcional, de acuerdo con cada caso. “El acompañamiento es continuo, desde la consulta inicial hasta el seguimiento posterior”, destacan.
Además, señalan que las disfunciones del suelo pélvico pueden afectar tanto a mujeres como a varones. Entre las más frecuentes se encuentran la incontinencia urinaria y fecal, los prolapsos genitales, el dolor pélvico crónico, las infecciones urinarias recurrentes, las disfunciones miccionales y sexuales, así como la necesidad de rehabilitación postparto y postquirúrgica. Todas estas patologías son aboradadas en esta nueva Unidad.
En cuanto a los servicios, pensados para una atención integral, el espacio brinda:
Evaluación clínica especializada
Estudios urodinámicos y funcionales
Cistoscopia
Tratamientos conservadores y quirúrgicos
Rehabilitación fisioterapéutica personalizada
Acompañamiento nutricional
Métodos de diagnóstico por imágenes específicos del suelo pélvico.
“Con la creación de esta Unidad, Grupo Oroño refuerza su compromiso con una atención integral, interdisciplinaria y de calidad. Las disfunciones del suelo pélvico pueden tratarse con excelentes resultados cuando se consulta a tiempo. El objetivo es romper tabúes, facilitar el acceso a especialistas y mejorar la calidad de vida de las personas”, indican los profesionales.
Dónde funciona la Unidad
La Unidad de Suelo Pélvico de Grupo Oroño funciona en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), GO Centro Médico Bv. Oroño 1024, GO Sanatorio Funes, GO Centro Médico San Lorenzo y GO Centro Médico Alto Rosario.
Quiénes integran el equipo
La coordinación de la Unidad está a cargo de la Dra. Patricia Cavina (Ginecología) y el Dr. Lauro Iván Spais (Urología), junto a un equipo interdisciplinario de especialistas.
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Edición impresa
lunes 29 de diciembre de 2025
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Policiales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua
La Ciudad
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Economía
Ajuste previsional: los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Política
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?
Lo más importante
La Ciudad
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Engaño en un local céntrico: imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Ovación
OVACIÓN
Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025
La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso en el tenis y la espera el Abierto de Australia
Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero
Policiales
Agroclave
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
LA CIUDAD
Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren
La Ciudad
La provincia pondrá en marcha un programa propio de distribución de medicamentos esenciales
Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo
Zoom
El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
La Ciudad
Comercio: el municipio destacó la recuperación de la ocupación de locales a un 90%
Política
Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
La Ciudad
Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía
La Ciudad
Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa
La Ciudad
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
POLICIALES
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Economía
Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
La Región
Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
Ovación
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo
Política
Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Policiales
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Ovación
La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Información General
Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
El Mundo
Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"