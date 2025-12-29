Grupo Oroño presenta su Unidad de Suelo Pélvico
Salud

Grupo Oroño presenta su Unidad de Suelo Pélvico

La Capital | Salud | suelo pélvico

Este espacio propone un abordaje integral para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

29 de diciembre 2025 · 17:26hs

Las disfunciones del suelo pélvico afectan a millones de personas en el mundo y, aunque muchas veces permanecen silenciadas por vergüenza o desconocimiento, impactan de manera directa en la calidad de vida. “Para dar respuesta a esta problemática, Grupo Oroño decidió conformó la Unidad de Suelo Pélvico, un espacio multidisciplinario especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas afecciones”, señala la ginecóloga Patricia Cavina, a cargo de la coordinación de la Unidad, junto al Dr. Lauro Iván Spais, especialista en urología.

La Unidad está integrada por profesionales de uroginecología, urología, coloproctología, gastroenterología, diagnóstico por imágenes, kinesiología y nutrición. ·Esta conformación permite abordar las disfunciones del suelo pélvico desde una mirada integral y coordinada, contemplando todos los factores que pueden influir en los síntomas y en el bienestar de los pacientes”, agrega el Dr. Spais.

En lo que va del año se registraron 13 casos positivos de hantavirus

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

como borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

Cómo borrar tatuajes, y el ranking de los arrepentidos

WhatsApp Image 2025-12-12 at 17.33.47

Una misión centrada en la persona

Los profesionales explican que el objetivo de la Unidad es brindar una atención personalizada, basada en evidencia científica y con un enfoque humanizado. Para ello, se combinan estrategias de prevención, tratamientos médicos y quirúrgicos, y programas de rehabilitación funcional, de acuerdo con cada caso. “El acompañamiento es continuo, desde la consulta inicial hasta el seguimiento posterior”, destacan.

Además, señalan que las disfunciones del suelo pélvico pueden afectar tanto a mujeres como a varones. Entre las más frecuentes se encuentran la incontinencia urinaria y fecal, los prolapsos genitales, el dolor pélvico crónico, las infecciones urinarias recurrentes, las disfunciones miccionales y sexuales, así como la necesidad de rehabilitación postparto y postquirúrgica. Todas estas patologías son aboradadas en esta nueva Unidad.

En cuanto a los servicios, pensados para una atención integral, el espacio brinda:

  • Evaluación clínica especializada
  • Estudios urodinámicos y funcionales
  • Cistoscopia
  • Tratamientos conservadores y quirúrgicos
  • Rehabilitación fisioterapéutica personalizada
  • Acompañamiento nutricional

Métodos de diagnóstico por imágenes específicos del suelo pélvico.

“Con la creación de esta Unidad, Grupo Oroño refuerza su compromiso con una atención integral, interdisciplinaria y de calidad. Las disfunciones del suelo pélvico pueden tratarse con excelentes resultados cuando se consulta a tiempo. El objetivo es romper tabúes, facilitar el acceso a especialistas y mejorar la calidad de vida de las personas”, indican los profesionales.

Dónde funciona la Unidad

La Unidad de Suelo Pélvico de Grupo Oroño funciona en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), GO Centro Médico Bv. Oroño 1024, GO Sanatorio Funes, GO Centro Médico San Lorenzo y GO Centro Médico Alto Rosario.

Quiénes integran el equipo

La coordinación de la Unidad está a cargo de la Dra. Patricia Cavina (Ginecología) y el Dr. Lauro Iván Spais (Urología), junto a un equipo interdisciplinario de especialistas.

suelo pélvico Grupo Oroño Urología Ginecología

