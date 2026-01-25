La Capital | Salud | clases

Chequeos escolares: la importancia de la prevención para un inicio de clases seguro

Evaluaciones recomendadas para asegurar un crecimiento saludable

25 de enero 2026 · 09:01hs
Con la proximidad del ciclo lectivo 2026, el certificado médico escolar vuelve a ser un tema central en la agenda de las familias. Más allá de su carácter obligatorio para la inscripción, esta instancia representa una oportunidad clínica fundamental para evaluar el estado general de niños y adolescentes, permitiendo detectar de forma temprana situaciones que podrían condicionar su desarrollo.

El control preventivo es clave para asegurar un crecimiento saludable. Al realizar una evaluación completa, los profesionales pueden identificar factores que, abordados a tiempo, permiten actuar de manera oportuna para facilitar el bienestar y el desempeño del niño en el ámbito escolar.

Un abordaje multidisciplinario

La evaluación de salud en etapa escolar requiere una mirada completa. Por este motivo, se recomienda que el control incluya:

  • Pediatría: para el seguimiento del crecimiento y desarrollo.
  • Cardiología: para garantizar una práctica deportiva segura.
  • Oftalmología: para detectar dificultades visuales que afectan el aprendizaje.
  • Fonoaudiología y Odontología (*): para una revisión integral de la comunicación y la salud bucal.

“Para facilitar el acceso a estos controles, en Grupo Oroño contamos con un Programa Médico Escolar. El objetivo es que las familias puedan resolver todas las consultas necesarias en una sola jornada y con un único turno, optimizando el tiempo de los pacientes y asegurando la coordinación entre especialistas”, explican desde la institución de salud.

  • Sanatorio de Niños (Alvear 863) - Central Telefónica: 341 4204444
  • GO Sanatorio Funes (Galindo y RN9) - WhatsApp: 341 3588690
  • GO Centro Médico Fisherton (Brassey 7947) - WhatsApp: 341 5874108 / 341 6899146
  • GO Sanatorio San Nicolás (Hernández 1249) - WhatsApp: 336 4184738
  • GO Centro Médico Zona Sur (San Martín 4485) - WhatsApp: 341 3282631
  • GO Alto Rosario (E. Echeverría 80) - WhatsApp: 341 3754722
  • GO Centro Médico San Lorenzo (Yrigoyen 1401) - WhatsApp: 341 7536176

Entender el control médico anual como una herramienta de prevención, y no solo como un requisito administrativo, permite que el inicio de clases sea el punto de partida para un año saludable. La detección oportuna y el acompañamiento profesional son, en definitiva, los pilares para garantizar que cada etapa del crecimiento se desarrolle de manera plena y segura.

