Pata Liberati: "Es genial pensar en forma amorosa"

Rosarina, psicóloga, oradora y también escritora, el recorrido profesional y las vivencias de Pata Liberati la llevaron a publicar días atrás su primer libro. El título, “Amorosamente”, no es casual y refleja su extenso trabajo por ayudar a las personas, dentro y fuera del consultorio, a liberarse de prejuicios y a pensar de forma amorosa, como le gusta decir. Es, por otro lado, un manual con ejercicios para acompañar a los lectores desde sus casas y desafiarlos a enfrentarse a sus propias creencias y moverse hacia lo nuevo y lo liberador.

“Busco transmitirle a las personas que venimos de un paradigma que nos enseña a excluir, a competir, a temer y que estamos frente a un sistema que exige inclusión. Nuestra mente viene adoctrinada a pensar con el miedo, pero podemos entrenarla para pensar desde el amor, por eso hablo de este tema y de los vínculos a partir de las emociones, teorizo sobre todo esto de una manera sumamente simple. No es un libro para psicólogos, es para la gente”, señala Liberati a Revista Sociedad.

Fue la editora de la Editorial Galerna, Carolina Dibella, quien la convocó para proponerle escribir un libro que sirva como compendio de los posteos que ella sube a diario en las redes y como espacio para reflejar sus conocimientos sobre la psicología y la mente humana. Pero terminó por ser la muestra de que un duelo puede superarse con cariño, por eso el prólogo está escrito por su ex pareja, el músico, actor y comediante Pablo Granados, padre de su hija, la cantante Mery Granados que lleva en sus genes la veta musical.

“Yo perdí a mis padres en un accidente de tránsito y me interesaba mostrar cómo los duelos te pueden llevar a melancolizarte o te pueden llevar al amor, por eso que mi ex marido lo haya escrito tiene mucho sentido para mí. Fue una idea de la editorial invitarlo a participar y él se sumó encantado”, señaló Liberati. La psicóloga participó con su publicación en la Feria Internacional del Libro, que tuvo lugar del jueves 27 de abril al 15 de mayo en la ciudad de Buenos Aires.

Entre cientos de historias

A los siete años, Patricia descubrió en la escritura un mundo que valía la pena explorar. Quizás fue el encato por los libros lo que la llevó a querer ser ella misma la escritora de sus pensamientos e ideas. Tanto clásicos de la mano de Mujercitas, hasta novelas de Charles Bukowski, la biblioteca se fue conformando por una amplia variedad de títulos que fueron nutriendo su mente de historias, de palabras y de nuevos conocimientos, despertando su curiosidad por las personas, por entender sus actos, emociones y pensamientos.

No lo dudó un segundo y eligió para estudiar la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, ingreso que se formalizó en el año 84, con los inicios del gobierno democrático de Raúl Alfonsín en Argentina. Un año antes, tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos por una beca, experiencia que recuerda con mucha satisfacción, al igual que su paso por el colegio Dante Alighieri con los recuerdos de compañeros y de figuras como Fito Páez, alumno del mismo establecimiento.

“Siempre fui lectora, mi papá me abrió una cuenta corriente en la librería Ross para que pudiera sacar libros desde que era muy chica. Ya a los 14 años que supe que quería dedicarme a la psicología. Cursé en la UNR, hice toda la carrera ahí y me recibí a los cinco años, en el 89, porque me gustaban mucho las materias”, contó Liberati sobre este tramo de su vida.

A los 90 los recibió con título en mano y casada con Pablo Granados, que en ese entonces había dado el salto de trabajar en la docencia de música a conducir el programa Propuesta Joven, junto a su gran amigo, el humorista Pachu Peña, en la TV de Casilda.

El actor Manuel Wirtz descubrió lo que hacían y convocó a Granados para arrancar en Buenos Aires, primero con Mario Pergolini y ya en el año 93 con su ingreso formal a Videomatch junto a Marcelo Tinelli. Todo este back hizo que la pareja dejara su Rosario natal y se animara a la gran ciudad junto a su hija María, de tan solo un año.

Nueva etapa

En Buenos Aires, Pata se dedicó casi de lleno a su profesión, atendiendo en consultorios y a trabajando con figuras como el doctor Alberto Cormillot en grupos de descenso de peso que él coordinaba. “Por ese tiempo colaboraba en letras de canciones que escribía Pablo y de ahí surje, por ejemplo, el persona del dinosaurio Bernardo que aparece en Videomatch y que creamos a partir de una poesía que había escrito a los quince años”, explicó Pata, quien junto a Granados lanzó dos CDs, “Las Canciones de Pablo y Pata” y otro de rock nacional cantado por niños.

Sin embargo, la separación de la pareja trajo a Pata un nuevo comienzo creativo.

Alejada del mundo de las canciones, decidió volcarse de lleno a Facebook para subir allí reflexiones ligadas a su trabajo en psicología y a la gestión de las emociones. Este mismo trayecto lo volcó luego a Instagram cuando la red social empezó a ganar notoriedad, generando una gran cantidad de seguidores que apoyan y se nutren de sus textos.

“Al escribir las personas me dicen que se sienten sumamente reflejadas, acompañadas y no agredidas ni juzgadas, ese es un poco el espíritu del libro. Tiene 62 notas editadas y extraídas de las redes y más allá de la parte de recopilación extraída de Instagram, también decidí volcar parte de mi formación teórica, incluyendo minicapítulos para constituir una mente amorosa, como me gusta llamarlo”, señaló Liberati.

“Miedo o Amor”, “Personalidad e Identidad”, “Vinculos Conscientes”, “Ola de Polaridades e Integración”, “Los Duelos Grandes Productores del Amor”, “La Diversidad como forma de Expresión Amorosa”, son algunos de los capítulos que componen “Amorosamente” y que ponen de manifiesto la inclusión que Liberati busca inculcar en su público. En este sentido, es una forma de acercarlas a la psicología, a poder escucharse y adentrarse a lo más profundo de su mente para despertar un cambio.

“Yo escribo todos los días y también grabo reels en los que abordo ciertos temas en particular. En ‘Amorosamente’ quiero transmitirle a la gente que si nos responsabilizamos de nuestras acciones y nos ponemos a ser protagonistas tenemos el poder de decidir sobre las cosas que nos pasan día a día”, consideró Liberati. Mención aparte merece el lanzamiento que acaba de hacer junto a la consultora y publicista Connie Ansaldi un oráculo compuesto por 50 cartas, cada una de las cuales invita a quien la elige a enfocarse en algún aspecto consciente en su día para estar proactiva.

El próximo 4 de julio Pata viajará a Rosario para presentar “Amorosamente” en el bar El Cairo (Santa Fe, esquina Sarmiento). Será un encuentro más con la Rosario de su juventud, ciudad que visita, según confesó, cada tres o cuatro meses, en plan de reencontrarse con viejas amistades o simplemente rememorar otras épocas de su vida.

Antes de esto la espera un viaje familiar por diferentes regiones de Italia, pero nada se compara con regresar al lugar que la vio nacer.

“Amo Rosario y creo que no es casual que tanta gente creativa salga de allí porque me parece que es un ideal entre una casa chica que te contiene y una ciudad que te da las ansias de crecer. Los rosarinos siente el calor de estar en su hogar y el espíritu de superarse y vivir nuevas aventuras”, expresó la escritora.