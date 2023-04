Cinco tips para hacer compras online seguras y evitar estafas

1- Chequear en qué sitio se va a realizar la compra online. No es lo mismo que sea un sitio conocido y que tiene el respaldo de una compañía, pyme o emprendimiento con trayectoria detrás que uno nuevo del que se tiene poca información. “Es importante que ofrezcan un historial de compradores visible y un ránking con puntuaciones para conocer la opinión de otros usuarios que ya efectuaron su compra. Además, muchas marcas conocidas cuentan con una política de protección de compras, en donde la persona está habilitada a reclamar si no recibe el producto o si las condiciones en las que se lo entregan no son las adecuadas”, señaló Tjor

2- Evitar las transferencias a cuentas. En general, los sitios web para compra deberían permitir pagar con tarjeta, pero si la única modalidad de pago es la transferencia a una cuenta bancaria el usuario debe estar alerta. Esta modalidad aparece en algunas plataformas, en el Market Place de Facebook o incluso en Instagram, donde se crean tiendas falsas. “Los estafadores hacen un perfil, compran seguidores e incluso usan a personas de 'mulas' que prestan su CBU para recibir las transferencias a cambio de un porcentaje de las mismas”, destacó el especialista.

3- Prestar atención a la hora de escanear el DNI. Puede suceder que al comprador le soliciten el DNI escaneado para algún trámite, pero esto no debería suceder en compras por internet. Al entregar el DNI escaneado los estafadores acceden a datos privados como lo es el número de trámite del documento. “Es un número que se pide para ciertas operaciones como, por ejemplo, para darte de alta en la aplicación ‘Mi Argentina’ con todo lo que fueron las vacunas, pero también habilita a hacer trámites y otras operatorias a distancia que son muy aprovechadas por delincuentes”, indicó Tjor.

4- No hacer click en enlaces dentro de correos de remitentes o sitios webs desconocidos. El 'pishing' es el método a partir del cual los estafadores logran acceder a datos privados de los usuarios con links enviados desde correos electrónicos, sitios webs o por medio de publicidades engañosas para que vuelquen allí su información personal. “Por ejemplo, te dicen que tenés una tarjeta pre aprobada de tal banco y vos entrás al link, ingresás tus datos y era un engaño. Por eso se recomienda nunca hacer click directo en el vínculo y clickearlo a mano en la dirección de la página a donde querés ingresar”, sostuvo Tjor.

5- Priorizar compras online con tarjeta de crédito y guardar la de débito. La Ley de Tarjeta de Crédito fija que se pueda realizar el desconocimiento de una compra hasta 30 días después de efectuada. En estos casos, el banco tiene la necesidad de no cobrarlo hasta que se investiga y el usuario de no pagar el consumo que está disputado. Si el banco dice que corresponde pagarlo, entonces puede acudir a la Justicia. En vez, en las tarjetas de débito no hay un sistema de protección del usuario y si ocurre un robo de dinero la persona debe hacer el descargo en persona en la entidad bancaria que decidirá si se le devuelven los fondos o no. “No es lo mismo disputar algo que te quieren cobrar que algo que te cobraron y vos querés que te sea devuelvo”, explicó el abogado.