Sobre Sol Mateo

Aquellos primeros tiempos . Nací en barrio Industrial, zona norte de Rosario. Mis recuerdos en la infancia y adolescencia me llevan al estar siempre en la vereda jugando con amigos, festejando carnaval y hasta cortar la calle para comer todos juntos los vecinos de la cuadra para alguna fecha especial.

Deseos. De chica siempre fui de defender causas que me parecían justas, aunque decían que era rebelde. Mi papá quería que fuera abogada, y con los años y oportunidades que se me presentaron entre a la Policía ya hace 25 años.

"No me ningufonees"

La maternidad. Fui mamá por primera vez a mis 23 años, muy joven. Creo que nadie está preparada para desempeñar ese rol. Tenía muchos miedos, dudas de lo que podía hacer y lo que no. ¡Y vaya que fue un desafío! Algo que fui aprendiendo en el andar. Hoy pienso que es una experiencia maravillosa y muy personal, de un gran aprendizaje, de un amor inexplicable.

TGD Padres. Cuando mi hijo tenía 5 años recibió el diagnóstico. Es mi hijo mayor Rodrigo que va a cumplir 21 años. Me sentí sola y desconcertada, pensando que solo le pasaba a él. Yo sin saber qué hacer, madre primeriza. En el 2011 mi hermana pasó por el centro, en el mes de abril, y vio la primera carpa azul de TGD Padres Rosario TEA. Me llamó desde ahí mismo y me acerqué. Fue un antes y un después en mi vida, en mi maternidad, en la vida de mi hijo, conoció lo que es el empoderamiento en todo sentido.