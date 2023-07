Repartos seguros: una deuda pendiente en la provincia de Santa Fe

El violento asalto sufrido por un cadete de reparto esta semana en Rosario reavivó el reclamo de mayor seguridad para estos trabajadores. La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción en octubre pasado a una ley en este sentido, que aún espera ser tratada en Senadores. En ese momento también hubo un compromiso del gobernador Omar Perotti y del Ministerio de Seguridad. Sin embargo hasta hoy no ha habido avances.

Estas situaciones no son nuevas. En setiembre del 2021 el diputado provincial del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez presentó un proyecto de ley para crear un programa para proteger a estos trabajadores. En ese momento el legislador explicó que “Consiste en la creación de un Programa de Monitoreo Informático Permanente mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), asignando un dispositivo GPS a cada inscripto a los fines de monitorear de manera permanente su geo-localización en los horarios de trabajo, armar estadísticas de trabajo, coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito, y crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata”.

En octubre de 2022, más de un año después, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Ese día Martínez manifestó su agradecimiento a las diputadas y diputados que dieron su voto positivo y recodó que “venimos trabajando codo a codo con las y los trabajadores de reparto desde hace un año para que este proyecto sea una realidad . La mayoría de ellos son jóvenes que encontraron una salida en este panorama económico tan complicado que les dificulta enormemente su inserción en el mercado laboral. Que han sido además trabajadores esenciales en la pandemia y que lo que están pidiendo a gritos es poder trabajar seguros, que no les roben, que no los maten. Este gran colectivo de personas son trabajadores independientes, que tienen que pagarse su monotributo y su seguro, y además tienen que llevar un celular y dinero en sus bolsillos porque son ellos quienes pagan por adelantado los productos que luego reparten. Esto los pone en una situación sumamente vulnerable respecto de los delincuentes que andan sueltos y son muchos y conocidos los casos en los que han sido golpeados, robados y baleados en plena vía pública. Si bien no existen estadísticas se calculan solo en la ciudad alrededor de 10 robos por día, lo que se multiplica por dos en la ciudad de Rosario”.