Venado Tuerto: violentos incidentes tras los festejos por el pase a la final de Argentina

"Todo fue muy caótico de movida. Mucho alcohol, mucho descontrol derivó en esta tremenda situación que no se puedo parar . Yo estaba con mi nieto en la plaza y le tenía que pedir por favor a la policía que deje de tirar balas de gomas porque iban a herir a alguna persona, pero el descontrol fue impresionante. La gente corría por todos lados, se refugiaban en los bares, en los edificios. Todo fue muy lamentable", contó Jorge Marinelli, vecino del lugar donde se registró la batahola .

Tras el partido de Argentina y Croacia, la gente empezó a copar la plaza San Martín frente a la catedral de la Esmeralda del Sur; en la intersección de las calles Belgrano y 25 de Mayo y en pleno corazón de la ciudad. Es el lugar histórico para todo; ya sean protestas como también para eventos culturales o festejos, el corazón de Venado Tuerto.

Pasadas las 20 comenzaron los desmanes cuando un grupo de exaltados se enfrentó a la policía y saltó sobre un patrullero. Los uniformados efectuaron disparos de balas de gomas y la situación se desmadró. Por todas partes había niños llorando y gente gritando y escapando del tumulto, mientras la violencia crecía a pasos agigantados. Un agente de tránsito que se desplazaba en una moto fue alcanzado por un proyectil que le impactó en el brazo.

La arquitecta Ana Narvaiz posteo en su cuenta de Facebook: "Terrible Venado Tuerto!! Funcionarios!! los queremos mucho, pero a veces el amor de un solo lado no alcanza. Y ahora de que se van a disfrazar?? La sociedad así no funciona!! Tomemos conciencia!! Casi 100.000 habitantes tiene nuestra ciudad, la desproporción de control fue abismal. Lo que empezó cómo una fiesta, no tuvo vigilancia desde el principio y terminó mal".

Violentos incidentes en Venado Tuerto tras los festejos por el pase a la final de Argentina. "Lo de anoche fue una locura total", dijo el periodista Jorge Marinelli.

Con respecto a los festejos, señaló: "Al principio no vi ni un policía provincial, ni presencia de la guardia urbana municipal, ni un inspector de tránsito si quiera. Se ve que ya están todos de vacaciones. Los pibes subidos a los semáforos sin nadie que les diga nada, ninguna autoridad, (obvio que los rompieron saltando), encima de los palos de luz! Un peligro. Pibes colgados a 6 metros de altura y otros aflojando los carteles de nomenclatura solo porque sí, esa no es manera de festejar, nadie los frenó".

Pelea de barras

"LIegando la noche no se imaginan lo que fue. En la esquina de Cuatro Pintas (ubicado en Moreno y 9 de Julio) arrancó con los inadaptados que decidieron atacar cómo parte del festejo el móvil policial y después se empezaron a pelear entre 2 barras de distintos clubes según dicen.Ya fue tarde cuando la policía los trató de sacar desde Moreno e Hipólito por 25 de Mayo, se metieron en el shopping, hiriendo gente y queriendo saquear", siguió con su relato Narvaiz.

"La policía con las pantallas antimotines y disparando balas de goma. En la esquina de la catedral se armó una batalla campal, arrancaban baldosas y piedras y se las tiraban hasta a los inspectores. Avanzaron por Belgrano y la policía detrás. Fue una tarde noche de terror en la ciudad", añadió.

Asimismo, señaló que "según dicen vecinos aledaños convocaron a ambulancias para trasladar a los heridos. Impensado", y añadió: "Que será el próximo domingo si Argentina gana y el gobierno no previene toda esta locura!?. Ojalá se preparen para prevenir. Por lo pronto cuiden a sus hijos porque está visto que nadie más lo hará...y está a la vista que los únicos inadaptados no fueron solo los que hicieron los disturbios a la noche".