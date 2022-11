Grupo A. El candidato no la tiene fácil

Juan Carlos Verona

Grupo B. Un favorito sin discusión

Inglaterra es firme candidato a ganar el grupo y no debería tener mayores obstáculos en lograrlo. Viene 5° en el ranking Fifa, fue subcampeón de la Eurocopa 2020, está en un nivel óptimo de una gran generación liderada por Harry Kane y por encima de sus rivales. Gales entró por repechaje y apuesta todo a rodear a Gareth Bale, su máxima estrella. Estados Unidos siempre es hueso duro de roer pero no hizo una eliminatoria contundente y tiene al joven Christian Pulisic, de Chelsea, como su ariete. Irán clasificó invicto, cuenta con el delantero Medhi Taremi, de Porto, y es su tercer Mundial seguido. No desentonó en 2014 y 2018. Podría terciar por el segundo lugar.

Gustavo Conti

Grupo D. La tentación de ver al campeón

Si de expectativas se trata, nada mejor que poder ver al último campeón del mundo, como lo es Francia, un equipo que no necesita demostrar más que sus ganas de ir por el bicampeonato. Cuenta con uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol mundial: Kylian Mbappé. Dentro de la lógica debiera buscarse su acompañante hacia octavos y ahí está Dinamarca. No por historia, sino por presente: fue la selección (junto a Alemania) que más puntos sacó en las eliminatorias europeas. Lo de Túnez es la intriga lógica que siempre existe con los equipos africanos. Lo mismo para Australia, que entró por el repechaje, eliminando a Perú.

Elvio Evangeliste

Grupo E. Por historia, dos son una fija

Alemania y España, por historia, ya de por sí son candidatas a pasar de ronda. La Furia Roja, con un marcado recambio, propone siempre. Sobresale el habilidoso volante Pedri, de 19 años. Lo que le puede jugar en contra a España es la inexperiencia, como a Alemania, que también presenta un plantel renovado. Si amalgama juventud y experiencia, será muy peligrosa, de la mano del volante Joshua Kimmich. Japón puede ser un rival incómodo para cualquiera, con mayoría de futbolistas que juegan en ligas europeas. En tanto, Costa Rica cerrará el ciclo de una generación dorada, encabezada por el arquero Keylor Navas.

Rodolfo Parody

Grupo F. Supremacía de Bélgica y Croacia

Un grupo que en el análisis previo tiene a Bélgica y Croacia como las selecciones que pasarán a octavos de final, por encima de Canadá y Marruecos. El equipo belga es liderado por su estrella Kevin De Bruyne y cuenta con otro peso pesado, Romeo Lukaku (llega tocado). Además tendrá a Leandro Trossard, delantero de Brighton (compañero de Alexis Mac Allister y en breve de Facundo Buonanotte), considerado como una de las revelaciones de la Premier League. Por su parte Croacia, con Luka Modric como estandarte, irá por la revancha luego de caer 4-2 ante Francia en la final de Rusia 2018. En tanto, Canadá y Marruecos son las incógnitas.

Vicente Petisce

Grupo G. Brasil y los otros tres equipos

Por presente y pasado, Brasil tiene un peso específico respecto a los otros integrantes de la zona que lo hace favorito para ganar este grupo. Gran candidato para levantar la copa. Los otros tres seleccionados van a pelear por el segundo boleto a los octavos de final. Los dos equipos europeos, Suiza y Serbia, cuentan con mayores posibilidades. Los helvéticos tienen varios de sus futbolistas jugando en Italia, Inglaterra y Alemania. Mientras que los serbios cuentan con una figura como Dusan Tadic, capitán de Ajax. En tanto, Camerún, como todo africano, le pueda dar un dolor de cabeza a más de uno con su fútbol físico.

Carlos Duhand

Grupo H. Una zona que será muy pareja

De movida, el grupo tendrá a dos selecciones que se enfrentaron en los octavos de final en Rusia 2018: Uruguay y Portugal, y en aquella definición los charrúas se quedaron con la victoria. Ahora se volverán a ver las caras en un cotejo que puede ser determinante para ganar la zona. La celeste tendrá como abanderados a los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani. Por su parte, los portugueses apuestan a su máxima figura, Cristiano Ronaldo, quien jugará su quinto Mundial y buscarán llegar muy lejos. En tanto, Ghana vuelve a jugar un Mundial después de 8 años y para Corea del Sur será la décima participación. Ambos quieren ser las sorpresas.

Juan Iturrez