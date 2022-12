Macri: "Que me tilden de mufa me resbala, vengo aguantando la agresión"

Tras su confirmación de país anfitrión de la cita máxima del fútbol, distintos organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, redoblaron las denuncias contra el estado árabe. En particular, sobre prácticas abusivas contra la población migrante, restricciones a la libertad de expresión y leyes que discriminan a las mujeres y establecen penas de prisión para la diversidad sexual y de género.

El periodista rosarino Osvaldo Bazán le preguntó a Macri si en Qatar la “iba a pasar mal” por ser gay. “¿No cree que los líderes mundiales deberían hacer algo para que en todo el mundo podamos ser libres?”, preguntó el comunicador al ex jefe de gobierno porteño.

"Qatar evoluciona muy rápido, y vos lo sabés. Y quiero decirte algo: hay altísima homosexualidad. Ellos viven ahí, yo he estado con varios y me han dicho que no tienen ningún problema. No se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad, nadie tiene ningún problema, nadie tiene ningún conflicto", sostuvo Macri en el ciclo de TN.

"Hay muchas cosas escritas, históricas que no las han cambiado, pero que no rigen más. Esa es la realidad, que no rigen más. Que técnicamente no las modifican. Hay una regla, por ahí me equivoco, que me dijeron que sigue vigente, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra perdiendo su virginidad. Pero no rige más, son cosas que existen de la historia y ellos están evolucionando muchísimo", continuó.