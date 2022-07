Viviana Canosa volvió a cargar contra Ofelia Fernández: "Tendrían que rajarla a patadas"

Viviana Canosa no tuvo piedad de la legisladora porteña Ofelia Fernández, pero por dichos de hace tres años.

En su programa de A24 la periodista comenzó cruzando a un grupo de mujeres, entre las que estaba Ofelia Fernández , paradas al lado de un cartel que decía: "Sin Salario Básico Universal no hay Ni Una Menos" .

"¿Qué tiene que ver el culo con el calefón? ¿qué tiene que ver Ni Una Menos con el Salario Básico Universal? ¿qué tiene que ver todo esto?", se preguntó de manera irónica Viviana Canosa, quien agregó: "Una cosa son los femicidios, otra cosa es el Salario Universal. Mezclan todo, rompen todo, un escándalo".

Claro que Canosa no se quedó con las preguntas sino que fue con todo y disparó: "Ahí la vemos a Miss Mondongo, le encanta escandalizar, y lo hace a propósito y le sale bastante bien. Es la legisladora porteña, Ofelia Fernández. Esto es impresionante, está justificando a los ladrones y a los asesinos. Escándalo".

Como para que no todo quedara en palabras se emitieron al aire imágenes de hace tres años en el que la legisladora porteña discute con Blumberg, a quien le asesinaron a su hijo Alex hace 18 años. Canosa no aclaró que era un video de un cruce antiguo y lo tomó como si hubiese sido actual.

En el video en cuestión, ante la desaprobación de Blumberg, Ofelia Fernández manifiesta: "No hay un intento por insertar al sistema educativo a esa gente o si vas más arriba al sistema laboral. A la gente en los barrios la tienen excluida, la matan de hambre y después se enojan si esa gente va a resolver su alimentación. No estoy defendiendo que la vía para hacerlo sea esa".

El conductor del programa, en Crónica TV, la interrumpió por esa última frase y le repreguntó: "¿Va a matar o robar para resolver su alimentación?".

"Si un pibe roba o anda con un arma no es porque tiene ganas o porque le divierta el papel de rebelde sin causa, lo hace porque hay un gobierno que no tiene políticas públicas en relación a que esa gente tenga las necesidades básicas cubiertas como para no tener que hacer eso", insistió la legisladora porteña.

Fue en ese momento cuando Canosa recuperó la palabra con el fin de comentar el video de hace tres años: "Dice que los ladrones resuelven su alimentación robando. Entonces vamos a salir a la calle todos los días con un tupper, con una pata de pollo, con un sándwich de mortadela, con un pedazo de pan. Salí con un tupper así cuando te viene a afanar le das comida".

"¿Qué dice esta chica?. Y lo dice al lado de Blumberg que le asesinaron al hijo, Inconsciente. Hablan del robo como si robar fuera un trabajo. Son nuestros legisladores, les pagamos. Una vergüenza, tendrían que rajarla a patadas en el culo. Lo está diciendo de verdad al lado de Blumberg que le mataron al hijo", continuó indignada Canosa.

Y concluyó: "Cómo podemos escuchar que sigan justificando el delito como si nada, todo el tiempo, todos los días, por redes y por televisión. Nosotros el rebaño de pelotudos a esta legisladora le pagamos el sueldo. Un escándalo".