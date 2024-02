Villarruel no abre el Senado para tratar el DNU y el peronismo denuncia que incumple la ley

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta había pedido una sesión para este jueves pero la vicepresidenta no la convocó

Los senadores del peronismo apuntan contra Victoria Villarruel por no convocar a sesión para tratar el DNU desregulador.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) denunció este jueves que la vicepresidenta Victoria Villarruel incumple la ley al no convocar la sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei. Además, los legisladores del peronismo volvieron a reclamar a la presidenta del Senado que convoque al debate, mientras que el bloque de La Libertad Avanza respaldó la decisión de la titular de la Cámara alta.

Villarruel no respondió esta semana al pedido de sesión especial que habían formulado cinco senadores para el tratamiento del DNU.

Para el formoseño Mayans, “es un DNU reñido con la Constitución. No creemos que el método sea cerrar el Parlamento, eso hace la dictadura. Le pedimos a la vicepresidenta que es garantía de imparcialidad que cuando hay 5 senadores solicitando sesión especial tiene que llamar de forma inmediata a sesión y abrir las puertas del Senado”.

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta de la bancada, dijo que “la vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionario público” y adelantó que su bloque va a “insistir todas las semanas hasta que haya sesión y darle tratamiento al DNU que tiene en vilo a todos los argentinos”.

Juliana Di Tulio, senadora por Buenos Aires, se quejó además de que su espacio político “es el único que no es convocado” a reuniones de diálogo realizadas por Villarruel y lamentó: “Somos la primera minoría, no quiere decir que tengamos número para conformar quórum pero somos a nosotros la primera minoría y no nos convoca la Vicepresidenta”.

En tanto, desde la bancada de La Libertad Avanza respaldaron, a través de un comunicado, el “trabajo de diálogo y búsqueda de consenso llevado adelante por la presidente del cuerpo, que se ha ajustado estrictamente a lo establecido por la Constitución Nacional, las leyes y el Reglamento interno del H. Senado de la Nación”.

“A fin de poder avanzar en la consideración de los Decretos de Necesidad y Urgencia pendientes de tratamiento por el Congreso Nacional, solicitamos a la Cámara de Diputados que a la mayor brevedad posible designe los miembros para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite legislativo”, enfatizaron.

>> Leer más: La Cámara Nacional del Trabajo anuló todo el capítulo laboral del DNU de Milei

Los legisladores evaluaron que “urge la necesidad de dar tratamiento en dicha comisión a los más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia, vigentes, que aún no ha recibido tratamiento alguno por parte del Congreso de la Nación”.

“En consecuencia, una vez que la Comisión Bicameral agote el tratamiento pendiente de dichos decretos, corresponderá pasar a analizar los dictados por la actual administración”, indicaron.