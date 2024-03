Villarruel negó roces con el presidente: "Mi compromiso con Argentina y con Milei es inclaudicable"

Sostuvo que ambos trabajaron "espalda con espalda" entre los "incansables intentos" por dividirlos. Y afirmó: "No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FVickyVillarruel%2Fstatus%2F1768431095878709624&partner=&hide_thread=false Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

"Sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos", sostuvo, y añadió: "No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar".

Finalmente, Villarruel sostuvo que "la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina".