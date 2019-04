El candidato peronista Roberto Sukerman fue el candidato a intendente más votado en forma individual en las elecciones de Paso de ayer. Con un poco más de calma, esta mañana el concejal justicialista trazó un panorama de lo que se viene de cara a la general de junio.

"La elección general de junio será pareja. Descuento que voy a ganar, pero seguramente lo haré por un bajo porcentaje de votos. Y eso habla de que necesitamos de todos", manifestó Sukerman y en ese sentido agregó: "En el Concejo yo voto proyectos propios y también de otros concejales que después no se cumplen. Quedan guardados en un cajón porque la Municipalidad no los cumple. Eso no puede seguir siendo así".

"Uno gobierna con todas las expresiones políticas. Si nadie tiene una gran mayoría, tiene que ser muy generoso y tiene que escuchar los proyectos que vota la ciudad a través de los concejales", inistió Sukerman.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el concejal dijo que ayer "se superó un desafío" al presentarse como único candidato del justicialismo. "Fuimos los más votados y ahora empieza una nueva elección. Hay una volatibilidad en el electorado. La gente vota a conciencia y sabe lo que vota. Valoro a nuestro electorado que sabe cambiar de rumbo y decide determinada cosa en un momento dado y en otra situación vota por otra idea".

"Lo dije hace dos años. El próximo intendente saldrá del Concejo Municipal. Y no me equivoqué. Eso es reivindicar una labor de construir consensos, de llegar a mayorías. Quiero seguir convocando a todos, vamos a gobernar con todos. Tendré un gabinete absolutamente diverso en lo político. No voy a pedir a nadie una libreta de afiliación. Lo que quiero es tener a los mejores en el Ejecutivo y poder llevar adelante los proyectos de todos", añadió.

"Los votos que sacamos ayer son un piso. Sabemos que muchos votos en la interna del Frente Progresista pueden ser nuestros. El ida y vuelta que sentimos con los vecinos en la calle es muy intenso. Rosario necesita un intendente presente en cada lugar del territorio, recorriendo la ciudad. Hay que modificar la descentralización. Hay que avanzar en una desenctralización real", agregó.