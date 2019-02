El fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que el abogado Marcelo D'Alessio, al que denunció ayer por defraudación, "podría ser un enfermo psiquiátrico", que dice públicamente "mentiras y falsedades".

"En la fauna de gente que se acerca (a los juzgados) con información real y no, hay de todo, y quizás estamos expuestos a recibir un enfermo psiquiátrico, como puede ser este caso", dijo Stornelli en referencia a Dԁlessio en una entrevista en la señal de TV La Nación+.

Stornelli denunció ayer por la tarde a D'Alessio, al conocerse que este extorsionó al empresario Pedro Etchebest aduciendo que lo hacía en nombre del fiscal -en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción-, para que el productor agropecuario no quede detenido.

"Escuchar las grabaciones de él donde dice que el Papa es Papa porque lo recomendó montoto... o cuando dice que él llevó a mi hijo al hospital, cuando fue algo que yo le conté y se adueña de esa historia, hacen pensar en eso", ejemplificó Stornelli.

Añadió que "es una persona que dice un montón de mentiras y falsedades atadas a datos reales", explicó. Además contó que se vieron unas cuatro o cinco veces con D'Alessio. "Apareció en octubre o noviembre por recomendación del periodista Daniel Santoro. Me dijo que tenía datos y me preguntó si lo podía recibir. Charlamos y tomamos un café. Vino dos veces, una vez a declarar y otra para traer documentación que respaldaba su declaración", contó Stornelli.

Según dijo, D'Alessio lo llamó en enero cuando estaba en Pinamar. "Me dijo que tenía una información importante de la ruta del dinero. Quería venir a mi casa en Pinamar, insistía con que fuera en mi casa y yo dije que no, que quería que fuera en un lugar público". "Esa fue la única vez que lo vi fuera de mi despacho, fue en ese bar de Pinamar. No había información de la ruta del dinero, pero le conté cuestiones mías personales, como el accidente de mi hijo".

Y Stornelli agregó: "En el medio pasa el pobre Gustavo Sáenz, intendente de Salta; lo saludé porque había estado con él el día anterior y lo invité a tomar un café con nosotros. Eso es todo", remarcó. "Eran tres tipos tomando un café, es algo que pasa todo el tiempo, no es infrecuente. Obviamente con el diario del lunes y viendo quién era este personaje, se abren un montón de interrogantes".

Stornelli insistió en que "es claro que todo es una maniobra" para sacarlo del caso y agregó que "tal vez haya una estrategia para opacar los avances que pudiera tener la investigación" de los cuadernos de las coimas.