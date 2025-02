Segurola y Habana: un diputado de Rosario desafió a pelear a Martín Menem a lo Maradona

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, en Diputados cruzó duro al titular de la Cámara baja por no cederle la palabra

"Te espero en Segurola y Habana" , le dijo el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), el rosarino Germán Martínez, al titular de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem por no cederle la palabra en pleno debate por el proyecto ficha limpia.

Sin embago, cuando Martínez intentó retomar la palabra, Menem no lo autorizó y le cedió la palabra directamente al santafesino Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza (LLA).

Sin embargo, el presidente de la Cámara baja no lo autorizó y la recordó que no le iba a permitir hablar porque no era el plan acordado para la jornada.

Entonces Martínez comenzó a insultar a Menem a viva voz. "Te pedí bien la palabra. Sos un forro, sos un pelotudo".

Cuando Menem respondió, el diputado peronista apeló a una clásica de Diego Maradona ante Julio César Toresani en La Bombomera, que quedó para la historia: "Te espero en Segurola y Habana".