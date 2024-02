Scarpín sobre Milei: "Voté a un loco y cuando eso ocurre estás sometido a sus locuras"

Aún así, para justificar su apoyo al libertario, el legislador afirmó: "La Argentina necesita un cambio de timón y Milei ofrecía a la sociedad argentina un cambio de rumbo. ¿A mí me gusta? No, no me gusta. Yo soy una persona que siempre ha buscado equilibrios. La sociedad estaba cansada y la gente optó por una persona que estaba por fuera de la política".

Una de las que recogió el guante fue la diputado de Unión por la Patria (UxP), Florencia Carignano. La santafesina publicó en su cuenta de X (ex Twitter): "Voté a un loo dice el hoy diputado Scarpin,y ahora que hacemos? No solo lo votaron, le hicieron campaña. Se arrepintió el diputado pero ya es tarde".

Vote a un loco …dice el hoy diputado Scarpin,y ahora que hacemos? No solo lo votaron, le hicieron campaña. Se arrepintió el diputado pero ya es tarde…. https://t.co/dzAwWB4fvS — Florencia Carignano (@florcarignanook) February 16, 2024

En tanto, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, señaló: "Linda joda de la ucr local. Trajeron al loco por "anti" nomás y ahora con poder prestado funde a Santa Fe, paraliza obras, trae más pobreza, licúa sueldos y jubilaciones, degrada a los opositores y mucho más. Se pegaron un tiro ahí abajo, con costo para todos los santafesinos".

Y agregó: "A quien le cargamos más responsabilidad. Al que hoy es lo que dijo que era, o a los que sabiendo lo que era y es, hicieron y dejaron que sea por odio a otra alternativa mejor, y le pusieron una licuadora en una la mano, y una motosierra en la otra".