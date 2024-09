Santa Fe dio vuelta el latigazo de Milei y le reclamó lo que le debe

El gobernador Maximiliano Pullaro dijo que Santa Fe no tiene más margen para ajustar

El latigazo que resonó en el Congreso pidiendo a los gobernadores apretar unos agujeros más del cinturón fue tomado con preocupación por el grueso de los gobernadores que de por sí ya no tienen demasiados recursos. Distinta fue la reacción de Santa Fe que apeló a una lógica sencilla: no puede pedirme nada porque no le debo nada, al contrario, todavía tengo que cobrar.