Sain: "Nos acusan a nosotros de cosas que se hacían en las gestiones previas"

El ex ministro de Seguridad negó hacer cometido delitos. Pero dijo al ser imputado que si lo que hizo fue ilegal "comenzó con Pullaro". "El gobernador Perotti siempre estuvo al tanto de lo que hicimos".

“Ustedes tenían la orden política de perseguirnos con una ficción penal y salieron de pesca”, le dijo este marte el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain a los fiscales que lo imputaron por asociación ilícita y violar la ley de inteligencia al perfilar a personas sin pedido de investigación judicial.

“Niego rotundamente las acusaciones que ustedes virtieron”, dijo Sain a los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg. “Ratifico que no hemos cometido ningún delito que ustedes imputaron. Hecha esta aclaración quiero decir que las estrategias de control del crimen eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador Perotti. El gobernador Perotti y yo teníamos decidido trabajar fuertemente los delitos de poder que comprometían estructuras judiciales y policiales. Esto fue un mandato del gobernador Perotti desde el minuto cero de la gestión”, sostuvo.

“Nosotros desde el Ministerio de Seguridad recibimos directivas expresas del gobernador y él siempre estuvo al tanto de lo que nosotros desarrollamos en esta estrategia de control de la criminalidad del poder en Santa Fe”, expuso Sain en su descargo en la audiencia imputativa en la Fiscalía de Santa Fe.

“El grueso de la información se elaboró con datos de acceso público que aún obtenidos en el marco de empresas que organizan esa información y que se compran las tienen periodistas, fiscales, todo el mundo”, dijo Sain. Es información de acceso público. Queda claro que la información de acceso restringido tiene que tener autorización jurisdiccional. Acá nadie ha trabajado sin la debida autorización. Esto se inauguró con un grado de sistematización importante en las gestiones precedentes. Muy particularmente en la gestión de Maximiliano Pullaro. Había áreas de trabajo de informes con fuentes públicas. Me remito a algunas áreas. La secretaría de Investigación criminal al frente de Rolando Galfrascoli. La secretaría de Seguridad Comunitaria a cargo de Angel Chichín Ruani. Eso fue antes de que yo llegara al Ministerio de Seguridad. No digo que sea ilegal. Digo que se hacía. Y si comenzó fue con Pullaro”.

“No voy a hacer ningún tipo de alocución a las cuestiones técnico penales pese a que estoy muy tentado. Tengo la certeza de que esto no se trató de una investigación criminal. A partir de escuchar la imputación confirmo esta certeza porque sé lo que hicimos en el marco de la gestión del Ministerio de Seguridad y al frente del Organismo de Investigaciones. Ustedes no han podido construir un caso penal. Han hecho una gran operación política”, dijo Sain

El exministro dijo que lo acusaron con tres propósitos. “El primer objetivo es la persecución política porque nos atrevimos a investigar lo que ustedes nunca se atrevieron a investigar. Ustedes investigan delitos cometidos por pobres tiratiros de la periferia y algunos policías comunes. Pero no estructuras criminales poderosas que sobran en la provincia de Santa Fe que tienen relación directa con la violencia. Hablo de sectores policiales, judiciales y políticos”.

Sostuvo que también el objetivo de esta causa es derrumbar causas judiciales en curso. Ustedes no son inocentes. Tras ventilar en este proceso cosas van a derrumbar investigaciones de gente que está aquí presentes como querellantes y creo que esto fue parte de la fiscalía. Ustedes salieron a reclutar querellantes antes de tener la causa que son personas investigadas en causas judiciales. El tercer objetivo de ustedes es aleccionar a funcionarios policiales y políticos para que no incurran en lo que nosotros incurrimos”.

El exfuncionario ahora acusado dijo que le causa estupor “descubrir que para ustedes no tendría que haber ministerio de Seguridad. Todo lo que ustedes consideran espionaje político se hacía en lo que está reglado para la actividad ministerial. Para ustedes el Ministerio de Seguridad tiene que ser un apéndice de la Corte Suprema o de las autoridades superiores de la casta que gobierna el Ministerio Público Fiscal y a partir de allí no mover las manos.”

“El gobernador Perotti y yo teníamos decidido trabajar fuertemente los delitos de poder que comprometían estructuras judiciales y policiales. Esto fue un mandato del gobernador Perotti desde el minuto cero de la gestión. Esto no es una interpretación. No voy a aportar audios privados de intercambio con el gobernador. De eso se encargan ustedes y la prensa aliada a la que le pasan información. El 11 de diciembre el gobernador Perotti dijo esto: "Esto se acabó. Debe haber una clara línea infranqueable que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado y el mundo delictivo del otro. El narcotráfico se ha nutrido de la desidia y la ignominia estatal. Cuando no en un pacto de gobernabilidad directo o indirecto con el delito". Yo tenía la orden manifiesta de cortar esto. Esto después lo ratificó en el encuentro de intendentes y concejales justicialistas un año después".

