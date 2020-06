Roulier: "Que se sepa quién ordenó el espionaje y hasta dónde llegaron"

Rouilier contó que no sabía que había sido espiado.

El periodista rosarino Sergio Roulier calificó como "un papelón internacional" el espionaje realizado por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a 400 periodistas argentinos que cubrieron la reunión del G20 en 2018 en el país, entre los que figura como uno de los espiados. Dijo que espera que este episodio no quede como una denuncia más y pidió dos cosas: que se sepa quién lo ordenó y hasta dónde llegaron las "investigaciones" realizadas contra periodistas y también contra empresarios y políticos.

Rouilier contó que no sabía que había sido espiado ("Me enteré leyendo el diario") y condenó que la AFI se dedique a meterse en la vida privada de periodistas y otras personas. "Esto es un papelón internacional, no debería suceder nunca más", dijo en diálogo con Lucas Americo en LT8.

Es increíble que esto siga ocurriendo. Estas cosas deberían quedar en manos de la Justicia y nada más

"Es increíble que esto siga ocurriendo. Estas cosas deberían quedar en manos de la Justicia y nada más. No puede ser que la AFI se meta en la vida privada de las personas", aseguró Roulier y dijo no desconocer que la mirada de los espías estaba puesta entre otras cosas en la posición política e ideológica de las personas espiadas. "Eso es inadmisible", sostuvo.

El descubrimiento del espionaje a los periodistas que cubrieron la cubre del G20 disparará una investigación judicial y Rouilier expresó su deseo de que pueda determinar dos cuestiones: "Quién ordenó esto y hasta dónde llegaron los espías", resumió.

Entre los espiados por la AFI también figura Julio Carballo, un camarógrafo del Canal 3 de Rosario que acompañó a Roulier en la cobertura de la cumbre del G20.